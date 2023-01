Flammen und Rauch: Waschanlage in Rotenburg brennt

Von: Fabian Raddatz

Sechs Fahrzeuge der Feuerwehren Rotenburg und Borchel mit rund 25 Einsatzkräften rückten an. Der Brand konnte schnell gelöscht werden. © Feuerwehr Rotenburg

Die Feuerwehr Rotenburg wurde am Mittwochvormittag zur Otto-von-Guericke-Straße gerufen. Dort war in einer Waschanlage ein Brand ausgebrochen.

Rotenburg – Einsatz für die Helfer der Feuerwehr: In einer Waschanlage an der Otto-von-Guericke-Straße war am Freitagvormittag, 18. Januar 2023, ein Brand ausgebrochen. Als die Retter eintrafen, schlugen ihnen aus dem Betriebsraum der Anlage bereits Flammen und Rauch entgegen.

Unter Atemschutz drangen die Einsatzkräfte vor und fanden ein elektrisches Bauteil, das gebrannt hatte. „Das Feuer konnte in wenigen Augenblicken und mit minimalstem Löschwassereinsatz gelöscht werden. Im Anschluss wurde der betroffene Raum mittels eines Hochdrucklüfters rauchfrei gemacht“, schreibt die Feuerwehr in einer Mitteilung.

Über die genaue Schadenssumme ist bislang noch nichts bekannt.