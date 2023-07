Rotenburger Landkreis organisiert sich gegen die Flammen

Von: Wieland Bonath

Teilen

Er ist in der Kreisverwaltung der Ansprechpartner in Sachen Waldbrände: Frederic Bühsing, Sachbearbeiter für die untere Waldbehörde. © Bonath

Die Waldbrandgefahr wächst. Hitzeperioden nehmen zu. Vor allem Sensibilisierung aller Beteiligten ist wichtig.

Rotenburg – Hin und wieder ein kühlender Regenschauer, statt schweißtreibender Schwüle – ein Sommer mit weißen Wolken, so wie ihn sich viele zur Urlaubs- und Ferienzeit wünschen. Aber Vorsicht vor dem Jubel: Die von den Klimaforschern vorausgesagten menschengemachten Hitzeperioden mit steigender Tendenz haben die Welt nicht vergessen. Die Waldbrandgefahr wächst – auch im Landkreis Rotenburg. Wir sprachen darüber mit Frederic Bühsing (41), seit 2019 für die untere Waldbehörde beim Amt für Naturschutz und Landschaftspflege. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Über wie viel Waldfläche verfügt der Landkreis?

Nur circa 12,6 Prozent der Gesamtfläche des Kreises sind zwar bewaldet und liegen damit weit unter dem Durchschnitt des Landes Niedersachsen, dessen Fläche zu etwa einem Drittel bewaldet ist. Die Probleme im Wümmekreis mit seinen dominierenden Nadelgehölzen werden dadurch aber nicht geringer.

Damit der Wald nicht in Flammen steht, setzen Verantwortliche auf Sensibilisierung. © Bonath, Wieland

Wie hat sich der Landkreis Rotenburg gegenüber der Waldbrandgefahr organisiert?

Unter der Regie von Frederic Bühsing hat er Anfang 2020 die gesetzlich geregelte Aufgabe der Waldbrandbeauftragten auf den aktuellen Stand gebracht. Nach Gesprächen zwischen Verantwortlichen einzelner Institutionen besteht der Kreis aus drei Gefahrenbezirken: „ROW 1“ mit Bremervörde, Geestequelle, Gnarrenburg und Selsingen, „ROW 2“ mit Sittensen, Tarmstedt und Zeven und „ROW 3“ mit Bothel, Fintel, Rotenburg, Scheeßel, Sottrum und Visselhövede. Die jeweiligen Beauftragten sind Gunnar Kanzenbach von der Revierförsterei Hallah, Merlin Reuter von der Revierförsterei Hepstedt beziehungsweise Ulf Wahlers, Landwirtschaftskammer Niedersachsen. Diese drei Forstleute und ihre drei Stellvertreter sind dem Kreiswaldbeauftragten Georg Bosselmann, Leiter des Niedersächsischen Forstamtes Rotenburg, zugeordnet.

Wer rückt aus, wenn es brennt und wer ist für die Vorsorge zuständig?

Die Männer und Frauen der Freiwilligen Feuerwehren sind im Ernstfall zum Löschen vor Ort. Ihre Schnelligkeit und taktische Beweglichkeit sind die Voraussetzungen für eine wirksame und schnelle Brandbekämpfung. Die Waldbrandbeauftragten helfen nicht bei der Brandbekämpfung selbst, sondern organisieren vorsorglich Maßnahmen gegen die Entstehung von Waldbränden. So treffen sie zum Beispiel Anordnungen bei der Erschließung von Wegen, die unter anderem auch zu Löschwasserstellen führen.

Wie läuft die Arbeitsteilung bislang?

Die Zusammenarbeit zwischen den Forstleuten, den Freiwilligen Feuerwehren, der Polizei, den Privatwaldbesitzern und dem Landkreis bezeichnet Frederic Bühsing als hervorragend und konstruktiv.

Wie ernst ist es im Landkreis Rotenburg mit der Waldbrandgefahr?

Der Landkreis, so Büsing, werde nicht zu den Kreisen mit der höchsten Waldbrandgefahrenstufe wie zum Beispiel Lüneburg, Uelzen oder dem Heidekreis gezählt. Trotzdem mache er sich, bezogen auf die Moore und das Totholz, Sorgen, dass es dort viel rascher als in der Vergangenheit zu Bränden kommen könne. Das betreffe auch die Windkrafträder, die, erst einmal in Brand geraten, von den Feuerwehren wegen ihrer Höhe nicht bekämpft werden könnten. Im „Waldstück“, eine von den Niedersächsischen Landesforsten herausgebrachten Information, heißt es in einem Beitrag zum Thema Waldbrandgefahr unter anderem: „Der fortschreitende Waldumbau wird zwar die Brandgefahr erheblich reduzieren. Doch der Klimawechsel mit seinen Dürren und Hitzewellen sorgt dafür, dass sich künftig selbst einst sicher geglaubte Waldstücke entzünden könnten.“

Was sind die häufigsten Ursachen für Waldbrände?

Leichtsinn und Unachtsamkeit, der Mensch. In diesen Wochen seien es besonders häufig Urlauber und Spaziergänger, die, wenn auch unfreiwillig, zu Waldbrandstiftern werden. Es komme immer wieder zu Bränden durch das Wegwerfen glimmender Zigarettenstummel oder durch heiße Fahrzeugabgasrohren, die Gras in Brand setzten. Auch das leichtsinnige Hantieren mit dem Grill und Funkenflug an Eisenbahnstrecken seien Gefahrenquellen. Frederic Bühsing betont aber auch die Aufmerksamkeit von Urlaubern und Einwohnern, die durch schnelles Reagieren und Melden von Feuern immer wieder dazu beitragen, dass die Wehren sehr schnell am jeweiligen Gefahrenort eintreffen und mit ihren Löscharbeiten beginnen können.

Zur Person: Frederic Bühsing hat von 2005 bis 2010 in Göttingen Forstwirtschaft studiert, ist anschließend nach Rheinland-Pfalz gewechselt und hat dann sein Staatsexamen gemacht. Der jetzt 41-Jährige kehrte dann für wenige Jahre zurück nach Göttingen zur Nordwestdeutschen Forstlichen Versuchsanstalt und bewarb sich 2019 beim Landkreis Rotenburg um die Stelle des Sachbearbeiters für die untere Waldbehörde. Er ist verheiratet und lebt mit seiner Frau in Scheeßel.