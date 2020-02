Zwischenstation oder Orientierung

Lauenbrück – Sie betreuen den Frühstückswagen, kümmern sich um die Ferienbetreuung, erklären Dreisatz und trösten bei der Schramme auf dem Knie: „Bufdis“ sind aus den Kitas und Schulen der Samtgemeinde Fintel nicht mehr wegzudenken. Von der ersten Teilnehmerin der Samtgemeinde am Bundesfreiwilligendienst 2012 bis zu aktuell 14 Stellen – die Geschichte der „Bufdis“ liest sich wie eine Erfolgsstory. Das bestätigt Verwaltungsmitarbeiterin und „Bufdi-Kümmererin“ Kim Holsten, die viel Zeit, Engagement und Herzblut in die Betreuung der freiwilligen Helfer auf Zeit steckt.

Mit derzeit 14 Stellen an drei Schulen und sechs Kindergärten und Kitas ist die Gemeinde ganz vorn im Landkreis dabei. Neben dem Bemühen der Gemeinde sieht Holsten die hohe Akzeptanz, die diese Form des Freiwilligen Sozialen Jahres in der Gesellschaft mittlerweile erfährt, als einen der Gründe dafür. Aber auch die Nachfrage seitens der Einrichtungen sei gestiegen: „Nach den ersten positiven Erfahrungen an der Grundschule wollten immer mehr einen ,Bufdi‘ oder mehrere.“ Und schließlich hat die Gemeinde auch die erforderlichen Voraussetzungen geschaffen. Die Stellen müssen nämlich vom Bundesamt genehmigt werden. Derzeit helfen die elf jungen Menschen auch bei der Akquise ihrer Nachfolger, indem sie den Werbeflyer überarbeiten oder in Schulen von ihren Erfahrungen berichten.

Holsten pflegt auch zu vielen der mittlerweile rund 60 Ehemaligen Kontakt. Bei rund einem Drittel ist die Findungsphase tatsächlich in einer pädagogischen Laufbahn gemündet. „Einige kommen sogar zurück, um hier ihr Praktikum oder Referendariat zu absolvieren“, so Holsten. Sogar eine Festanstellung einer Ehemaligen durch die Gemeinde gab es schon, bei anderen folgen die Geschwister nach. Geschätzt werden neben der beruflichen Orientierung auch die persönliche Weiterentwicklung. Wir stellen einige der derzeit elf „Bufdis“ vor:

Der Lauenbrücker Marvin Struß kümmert sich nach Schulabschluss an der Fintauschule um die Kinder der Bärenhöhle in Helvesiek. Neben der Betreuung der Jüngsten gehören Küche und Teewagen, aber auch Hausmeistertätigkeiten wie das Reparieren von Stühlen zu seinem „täglich Brot“. Wie ein Erzieher fühlt er sich nicht, als „Bufdi‘“ habe man einen anderen Zugang zu den Kindern, „eher wie ein erwachsenes Kind: Wenn man gemeinsam in eine Legowelt eintaucht, ist es schön zu sehen, wie glücklich sie sind.“ Meistens ist der 18-Jährige in der Hausgruppe eingesetzt, ab und zu begleitet er die Waldgruppe. Hier erlebte er mit den „Wölfen“, so der Gruppenname, eine ganz besondere Weihnachtsfeier im Wald, „mit Punsch und Keksen, und irgendwann kam sogar eine Frau mit Esel mit Nikolausmütze vorbei!“ Berufliche Ambitionen verbindet er mit seinem Freiwilligendienst nicht. Für den Hobby-Angler von Kindesbeinen an ist eine Ausbildung im Bereich der Fischerei das Traumziel. Da er nach der Schule in diesem Bereich nicht sofort eine Lehrstelle fand, kam der Werbeflyer der Gemeinde gerade recht: „Eine Notlösung, aber eine sehr sinnvolle!“

Auch Nathalie Spech aus Stemmen wurde durch den Flyer auf diese berufliche „Zwischenstation“ aufmerksam. Die 18-Jährige nutzt das Jahr nach dem Abschluss an der BBS Rotenburg, um sich über ihre berufliche Zukunft klar zu werden. „Zunächst hatte ich eine Ausbildung zur Köchin angefangen, aber das passte nicht.“ Sie ist für die Kinder der Kita Alte Post in Lauenbrück vor allem eine Trösterin. „Oft kommen sie zu mir, um zu kuscheln oder wenn sie Kummer haben.“ Wenn bei einem Wehwehchen Pusten nicht helfe, dann mit Sicherheit der Gang zum Kühlpack. Aber auch für die Einhaltung der Frühstücksdisziplin ist sie mit verantwortlich: „Gerade die Zweieinhalbjährigen, die neu dabei sind, brauchen da noch Unterstützung.“ Das Schönste für sie ist neben dem Vertrauen, das ihre Schützlinge ihr entgegenbringen, das gemeinsame Lachen. „Als neulich eine Herde Schafe ausgebüxt ist und uns eins ,besucht‘ hat, war das ein echt toller Moment: Die Kinder quasi Nase an Nase mit dem tierischen Besucher am Zaun!“

Für die Wahl-Fintelerin Patricia Belize bedeutet jeder Tag in der Kindertagesstätte bei den Vintloh-Zwergen aufs Neue eine Herausforderung, und das aus gutem Grund: Die 33-Jährige stammt aus Brasilien, die deutsche Sprache ist für sie Neuland. Sie sieht in dem Jahr in der Kita eine gute Möglichkeit, ihr Deutsch zu verbessern und die deutsche Kultur kennenzulernen. „Jeder Tag ist besonders, die schönsten Momente sind, wenn ich etwas verstanden habe.“ , sagt die Brasilianerin, die nach neun Monaten Deutschkurs an der VHS mehr als passabel Deutsch spricht. Ob sie später in Deutschland leben will wie die Mutter oder zu ihrem Freund in die Schweiz geht, weiß sie noch nicht. Beruflich soll es „auf jeden Fall irgendwas im pädagogischen Bereich“ werden.

Die Bewerbung der 19-jährige Sina Meyer aus Sittensen ist wohl eine der kuriosesten, die Holsten in ihrer Laufbahn erlebt hat: Abgeschickt wurde sie per E-Mail aus Bali, wo die Abgängerin des St.-Viti-Gymnasiums nach dem Abitur tourte. Dort erfuhr sie aus dem Gruppenchat, dass an der Grundschule in Lauenbrück noch Jemand gesucht werde. Sie erhofft sich von dem Jahr, für das sie einen zweiten Auslandsaufenthalt vorerst verschoben hat, Klarheit darüber, ob sie Deutsch und Sport für Grundschul- oder Gymasiallehramt studieren will. In der ersten und zweiten Klasse der Außenstelle in Stemmen hilft sie vor allem Schülern, denen das Lernen nicht so leicht von der Hand gehe, außerdem in der Nachmittagsbetreuung. Die Bildungstage hat sie genutzt, um ihren Übungsleiterschein zu machen. Gerade für Sport sei dieses Wissen sehr spannend – „ich muss das Gelernte unbedingt bald mal mit den Schülern ausprobieren.“

Frühaufsicht, Büchereidienst, Inventarisierung oder die Leitung der Sport-AG: Das ist momentan der Alltag von Kristina Rukhaber an der Fintauschule. Erste pädagogische Erfahrungen hatte die 20-jährige Lauenbrückerin bereits an der BBS bei ihrem Schwerpunkt Pädagogik gesammelt. Dass sie eine Lehrtätigkeit anstrebt, wusste sie schon lange, dass es die Oberschule oder ans Gymnasium gehen soll, ist ihr nach der Hälfte ihrer Bufdi-Zeit klar. Und auch in puncto Fächerwahl hat ihr ihre Praxiserfahrung geholfen: „Vorher wollte ich Deutsch belegen. Hier habe ich Französisch für mich entdeckt.“ Das liegt nicht zuletzt an einem Austausch der siebten und achten Klassen mit Sauveterre bei Bordeaux, den sie im September begleiten durfte. Zu ihren schönsten Momenten gehört „das Leuchten in den Augen“, wenn sie Schülern etwas so kreativ erklärt, dass Denkblockaden aufgelöst werden.

Die Fintelerin Finnja Schmidt hat sich von ihrem freiwilligen Einsatz in der Friedrich-Freudenthal-Schule in Fintel nicht nur Einblicke in den Schulalltag, sondern auch in die Verwaltung versprochen – und wurde nicht enttäuscht. Ihr Fokus liegt jedoch auf der Betreuung. „Das gibt mir viel“, meint die Lehrerin in spe, deren Berufswunsch sich hier gefestigt habe. Spannend findet die 19-Jährige den Perspektivwechsel: „Man lernt, den Aufwand, der hinter dem Unterricht steht, ganz anders zu schätzen.“

Nicolas Grese aus Buchholz hat wohl die längste Anfahrt zu der Fintauschule. Er kümmert sich um die Schulbuchausleihe: „Das passt zu mir – ich bin ein ordentlicher Typ." Bei der Leitung der AG „Weltreisen" richte er sich ganz nach den Wünschen der Kinder und recherchiert nicht nur eigene bereiste Ziele, sondern auch Orte wie die Philipinen. „Nach Möglichkeit bringe ich etwas Anschauliches mit." Ein bis zwei Mal im Monat leitet der 19-Jährige die Sitzungen der Schülervertretung. Auch, wenn sein spontaner Einsatz als Coach beim Brennball erfolgreich war: „Durch meine Bufdi-Zeit hat sich herauskristallisiert, dass ich im Lehramt lieber Erdkunde oder Geschichte studieren werde."