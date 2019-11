Zwischen Aufbruch und Sparzwang

Kirchenkreistag behandelt großes Aufgabenfeld

+ Auf Augenhöhe: Superintendent Blömer l.), Pastorin Amely Lißner, Vorstand des Kirchenkreistages und Hartmut Ladwig, Vorsitzender des Kirchenkreistages. Foto: Bonath

Fintel - Von Wieland Bonath. Hartmut Ladwig, Vorsitzender des Kirchenkreistages, konnte am Mittwochabend im Gemeindehaus der St.-Antonius-Kirchengemeinde Fintel fast sämtliche 56 Vorstandsmitglieder der 16 Kirchengemeinden begrüßen. Superintendent Michael Blömer, seit einem Jahr im Amt, in seinem ersten umfassenden Bericht vor den Mitgliedern des Kirchenkreis-Parlaments: „Im Personalbereich ist in diesem Jahr viel geschehen.” Was sich harmlos anhört, hat ein wenig mit „Personaldramatik” zu tun: 14 Stellen von Pastoren und Diakonen sind von einem Wechsel betroffen. Der Kirchenkreis Rotenburg hat in den vergangenen zwölf Jahren 9 000 Mitglieder verloren. Blömer: „Die Herausforderungen für uns als Kirche und als Kirchenkreis und für Sie in den Gemeinden sind immens. Unsere Gesellschaft verändert sich in Riesenschritten.” Mit aktuell 56 000 Mitgliedern in den 16 Gemeinden des Kirchenkreises, so das relativ positive Fazit, sei die Anzahl noch sehr hoch. „Bei aller Zuversicht, die manche auch bezüglich der Mitgliederzahlen unserer Kirche haben: Dass es zu einem massiven Einbruch kommen kann, sollten wir nicht ausschließen.” Und weiter: „Wenn es um die Zukunft der Kirche geht, sollten wir uns nicht auf Menschen verlassen, sondern auf Gott vertrauen, der seine Kirche über zwei Jahrtausende gebaut und in vielen Krisenzeiten erhalten hat. Und wir dürfen bei allem Krisengerede in unserer Kirche nicht vergessen, dass unsere Kirche gut dasteht. Es gibt ein Gemeindeleben wie es in früheren Jahrhunderten nicht üblich war.”