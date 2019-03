Zwei neue Hingucker

Lauenbrück - Von Hannes Ujen. Was lange währt, wird endlich gut. Schon vor acht Jahren hat Heino Peters, Vorsitzender des Verkehrsvereins der Samtgemeinde Fintel, den Wunsch formuliert, neue Schau- und Informationskästen auf dem Lauenbrücker Rathausvorplatz mit einer Übersichtskarte der Samtgemeinde und einem Ortsplan der Gemeinde Lauenbrück zu platzieren. Doch das Projekt des Vorstandsteams vom Verkehrsverein mit Bernd Mahnken, Heino Peters, Volker Steinbruch und Mariette von der Wehl verzögerte sich Jahr für Jahr, unter anderem aus urheberrechtlichen Gründen bezüglich des zu verwendenden Kartenmaterials.

Peters ließ aber nicht locker – und so gelang es schließlich mit der wohlwollenden Unterstützung von Samtgemeindebürgermeister Tobias Krüger (parteilos) und Lauenbrücks Bürgermeister Jochen Intelmann (SPD) das Projekt neu aufzurollen. Nach ersten Kontakten im Mai 2018 mit Ramona Miethe von der Werbefirma Kruse Media in Heeslingen hinsichtlich Layout und Gestaltung, wurden die beiden Schau- und Informationskästen schließlich nach und nach detailgetreu vollendet. Die Samtgemeindekarte vermittelt Einwohnern und Gästen einen guten Überblick über die Vernetzung der fünf Ortschaften Fintel, Helvesiek, Lauenbrück, Stemmen und Vahlde. Die Kosten für den Schaukasten in Höhe von 1 504 Euro übernahm der Verkehrsverein, während die Karte von der Samtgemeinde finanziert wurde. Bedeutende kulturelle Schwerpunkte und die Einordnung zu den Metropolen Hamburg und Bremen werden aufgezeigt. Im Info-Kasten mit Ortsplan von Lauenbrück werden Institutionen wie Kirche, Friedhof, Schulen, Kindergärten oder Großturnhalle hervorgehoben, ebenso wie auch die geschichtsträchtige Löweninsel. Die Gesamtkosten wurden von der Gemeinde Lauenbrück übernommen.

„Wir haben die Ortspläne auch bereits in verschiedenen Infokästen wie am Bahnhof oder in eingeschweißter Form in den Schulen eingesetzt“, freut sich Jochen Intelmann über die zusätzliche Nutzung der Karten. „Mit der Aufstellung der beiden Schaukästen geben wir dem Rathausvorplatz ein anderes Gesicht und zwei neue Hingucker“, zeigt sich auch Verkehrsvereinsvorsitzender Heino Peters erfreut. „Ebenso fällt die LED-Beleuchtung bei Dunkelheit besonders eindrucksvoll auf.“