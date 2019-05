Zuwachs für das Finteler Freibad

Fintel - Von Marié Detlefsen. Sommersaison heißt Badesaison – das weiß auch Michaela Bosse. Zwar spiele das Wetter noch nicht hundertprozentig mit, doch man sei auf alles vorbereitet, sagt Badleiterin des Finteler Freibads. Denn neben kleineren Sanierungs- und Verschönerungsarbeiten darf sich die Einrichtung im Wiesengrund auch noch über Carsten Baumann als neue Schwimmfachkraft freuen.

Der vergangene Rekordsommer hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen, vor allem in den regionalen Freibädern. Zwar stieg der Umsatz immens an, doch auch der Aufwand und die Belastung der Bademeister wurden größer. „Durch den personellen Mangel konnten wir leider einige Aktionen wie das jährliche Zelten nicht anbieten“, berichtet Bosse. „Immerhin geht es nicht nur um die Aufsicht und Leitung, sondern auch um die Instandhaltung der Technik und Pflege der Anlage.“ Mit Baumann kann sich das Schwimmteam nun aber über eine neue Fachkraft freuen. Der Oberfranke sei erst vor einer Woche auf die Anzeige des Freibads gestoßen und habe sich dieses sofort noch am Samstag angeguckt und spontan entschlossen, die Stelle anzutreten. „Ich war noch nie im Norden und wollte daher einmal erfahren, wie es hier so ist. Außerdem ist es in der Gegend schön ruhig“, berichtet der 45-Jährige. Am Dienstag sei er wieder nach Fintel gefahren, um beim Saisonstart schon sofort dabei sein zu können.

Seit 19 Jahren ist Baumann schon als Bademeister unterwegs und hat dabei schon weite Teile des Südens bereist. Seit sechs Jahren arbeite er ausschließlich in Freibädern und hat sich daher vom Finteler Freibad sofort angesprochen gefühlt. „Mir gefallen besonders die Natur und die Anlage des Bads. Noch dazu gibt es hier einfach eine tolle Gemeinschaft“, sagt er.

Auch Badleiterin Bosse ist begeistert von der neuen Unterstützung. „Ich freue mich riesig über unseren Zuwachs. Jetzt haben wir endlich mehr Kapazitäten und können wieder viel mehr Aktionen planen – sowohl für Jung als auch für Alt.“ Zusammen mit Annette Bellmann verfügt das Bad nun über eine Rettungsschwimmerin und zwei Bademeister. Hätte sich kein neues Fachpersonal gefunden, wäre man gezwungen gewesen die Öffnungszeiten zu kürzen, erzählt Bosse. Nun könne man aber wieder ein breiteres Angebot aufstellen. Gerade sei man am überlegen, zusätzliche Schwimmkurse anzubieten. Und auch die traditionelle Zeltaktion in den Sommerferien sowie die pinkfarbene Totenkopfzeichen-Prüfung soll wieder stattfinden.

Doch auch am Bad wurde einiges geleistet. Am Ende der letztjährigen Saison wurden die Filteranlagen saniert. Insgesamt 600 000 Euro sind in die Wasseraufbereitung investiert worden. Abgesehen davon wurden Reparaturarbeiten vor allem an den Beckenköpfen geleistet und auch einige Dehnungsfugen wurden erneuert. Eine große Unterstützung, freut sich die Badleiterin, sei dabei vor allem der örtliche Bauhof gewesen, aber auch seitens der Bewohner habe es immer wieder helfende Hände gegeben. Somit hatte Schülerin Annabelle Sönholz die Sprungtürme mit gemalten Fischen und Meerestieren verschönert. Auch Teile der Brücke erstrahlen im neuen Glanz und am Grund des Sprungbeckens erleuchtet ein gelber Smiley, um den jüngeren Springern ihre Angst zu nehmen. Eine weitere Neuerung erwartet die Besucher im Imbiss. Für die neue Saison hat Leiter Frank Pappe sich nämlich eine Softeismaschine zugelegt.

Ganz besonders freuen sich die Badegäste über die Eröffnung. „Ich komme jeden Tag hierher“, meint Karin Reppegather. „In der tollen Gemeinschaft kennt sich hier jeder und es macht immer wieder Spaß.“ Auch mit den Kindern lasse sich hier eine super Zeit verbringen, bestätigt Besucher Oliver Schreibvogel.

An den Preisen und Öffnungszeiten des vergangenen Jahres ändert sich für die Badegäste übrigens rein gar nichts.