„Der Zusammenhalt ist groß“

Lauenbrücker Rat beschließt Stellungnahme zum geplanten Naturschutzgebiet

+ Eines steht schon jetzt fest: Der Wanderweg „Rund um Lauenbrück“, der durch den Schulwald führt, bleibt auch in Zukunft ohne Einschränkungen betretbar. Fotos: Warnecke

Lauenbrück – Jochen Intelmann, SPD-Bürgermeister der Gemeinde Lauenbrück, ist baff. „Was hier an Gegenwind gegen den Landkreis entstanden ist, ist deutlich mehr, als ich mir vorgestellt habe.“ Der Zusammenhalt, lobte er in der jüngsten, mit rund 40 Zuhörern äußerst gut besuchten Gemeinderatssitzung, sei wirklich groß. Um was es an dem Abend im Dorfgemeinschaftshaus „Alte Sparkasse“ ging: Der Landkreis arbeitet daran, die von der Europäischen Union anerkannten FHH-Gebiete zu geschützten Teilen von Natur und Landschaft zu erklären. Hierzu zählt auch die Wümmeniederung in Lauenbrück. An sich endet die an der Abbruchkante zur Wohnbebauung hinter der Grundschule und der Kirche beziehungsweise zur Freifläche hinter dem Baugebiet Dreierkamp und ist bei nahezu allen Wetterlagen eh sehr sumpfig und darum so gut wie nicht begehbar. Dass dieser Bereich mit in das sich über mehrere Gemeinden erstreckende, rund 2900 Hektar große Naturschutzgebiet „Wümmeniederung mit Rodau, Wiedau und Trochelbach“ integriert werden soll, dagegen spricht nach Auffassung des Rates nichts. So ist es auch der schriftlich verfassten Stellungnahme zu entnehmen, die die Politiker nun fristgerecht zur Weiterleitung an die Untere Naturschutzbehörde verabschiedet haben.