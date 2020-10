Zusammen mit Artgenossen

Lauenbrück/Königsmoor – Sie sind bekannt als Jagd- und Meutehunde. „Aber heute sind die Beagle eigentlich vor allem als Familienhunde beliebt“, sagt Regina Meves von den Hundefreunden Lauenbrück. Sie muss es wissen, betreibt Meves doch gemeinsam mit ihrem Mann Wolfgang seit vielen Jahren schon eine Übergangs- und Pflegestelle für sogenannte Laborbeagle, die nach ihren ersten Lebensjahren, in denen sie für Versuchsreihen genutzt worden sind, in gute Hände vermittelt werden sollen. „So kann es auch schon mal passieren, dass uns der ein oder andere Pflegehund tief ans Herz wächst und bei uns bleiben darf“, meint die 53-Jährige und streichelt einem ihrer Schützlinge sanft über den Kopf. Ihr ginge es mit ihrem Engagement gar nicht darum, möglichst viele Hunde zu retten, sondern darum, für die Tiere, die dem Paar anvertraut würden, das optimale Zuhause zu finden und den Übernehmern auch nach der Vermittlung mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.

Laut Meves müssten die Tiere aber erst mal alles lernen, was andere Hunde ab dem Welpenalter zumeist schon kennengelernt hätten. „Die haben ja in Käfigen gelebt und kannten so kaum etwas.“ Gerade erst habe sie wieder einen solchen Vierbeiner aus einer Tierversuchsanstalt bei sich aufgenommen, welcher schnell bei der Familie heimisch geworden sei – und stubenrein. „Wie die Tiere das Gras unter ihren Pfoten erkunden, ist immer wieder schön mit anzusehen“, sagt die Königsmoorerin. „Und sie können ihrer Rasse entsprechend die Gegend abriechen und Fährten aufnehmen.“

Dies geschehe jedoch in der Regel an der Leine, denn einen Beagle, sagt Regina Meves, könne man kaum frei laufen lassen. Die Hunde würden sofort anfangen zu jagen und oft erst nach Stunden wieder zurückkommen. Zudem würden sie sich nicht wie andere Hunderassen im Rudel zusammenfinden und Machtkämpfe untereinander ausfechten, sondern eine Meute bilden. „Sie verstehen sich untereinander, sind immer freundlich, aber unentwegt am Fährten suchen“, klärt die Hundefreundin lachend auf. „Somit gestaltet sich das Laufen im Wald ohne Leine bei dieser Rasse eher schwierig.“

2015 sei deshalb in Lauenbrück, auf der großzügig angelegten Freilauffläche, die die örtlichen Hundefreunde als Verein betreiben, ein Beaglespielplatz ins Leben gerufen worden. Und der Standort am Fasanenweg, sagt Meves, die Initiatorin der regelmäßigen Treffen, sei nicht zufällig gewählt, könnten die Jagdhunde auf dem 12 000 Quadratmeter großen Gelände doch eingezäunt und für eine gewisse Zeit, in der die Fläche für andere Hunderassen gesperrt wird, ungestört ganz ohne Leine toben und schnüffeln. Optimale Bedingungen also.

Das finden auch jene Halter und ihre tierischen Begleiter, die an diesem Sonntagnachmittag am jüngsten Treffen (es ist schon das 40.) teilnehmen. Rund 20 sind es an der Zahl. „Die Leute kommen aus Hannover, Norderstedt, Kiel, Lüneburg oder Bremen – und das sind noch die kürzesten Entfernungen“, berichtet Meves, die die Zusammenkünfte gemeinsam mit ihrem Gatten, der auch der Platzwart ist, organisiert. „Sie nehmen teilweise wirklich weite Wege in Kauf, um dabei zu sein.“ Ihren Worten nach gebe es mittlerweile 40 Standorte für derartige Veranstaltungen – in ganz Deutschland, aber auch in Österreich und der Schweiz.

Bei den Treffen selbst geht es in Lauenbrück dann ganz unkompliziert zu. „Leinen los“ lautet das Motto, sodass die Beagle und Beagle-Mixe laufen und spielen können, während ihre Herrchen und Frauchen derweil in lockerer Runde ins Klönen kommen. Denn eine Möglichkeit, sich über Themen rund um den Hund austauschen, ist der Beaglespielplatz auch.

Natürlich, sagt sie, seien auch ehemalige Laborbeagle dabei. „Und es ist immer schön, wenn man ihre Entwicklung sieht, wenn sie sich frei bewegen können.“ Gerade diese Tiere, habe sie im Laufe der Jahre beobachtet, würden dann so richtig aufgehen.

Neue Teilnehmer seien jedenfalls immer willkommen, betont die 53-Jährige. Die nächste Möglichkeit, die Veranstaltung kennenzulernen, ist am Sonntag, 14. November, ab 14 Uhr. Der Eintritt kostet pro Termin und Gespann, also Mensch und Tier, vier Euro – „als Platzspende für die Hundefreunde Lauenbrück“, wie Meves betont.

Kontakt und Infos

Weitere Auskünfte erteilt die Initiatorin der Beaglespielplatz-Treffen per E-Mail an r-w.meves@online.de. Ferner gibt es ausführliche Informationen zum Thema im Internet unter www.beaglespielplatz.de sowie auf der Internetseite www.laborbeaglehilfe.de.