Zurück zur alten Form

An der Lauenbrücker Fintauschule geht mit Beginn des neuen Schuljahres ein neues Konzept an den Start, das alle Jahrgangsstufen mit einschließt. Fotos: Warnecke

„Ein jeder zählt, ein jeder ist einzigartig“ – das ist das offizielle Leitbild der Fintauschule. Um damit auch wirklich jedem ihrer Schüler gerecht zu werden, krempelt die Lauenbrücker Oberschule nun ihr komplettes System um – weg von einer schulformübergreifenden Bildungsstätte, hin zu einem jeweils reinen Hauptschul- und Realschulzweig.

VON LARS WARNECKE

Lauenbrück – Die Erwartungen, die Frank Lehmann und sein Kollegium von der Fintauschule zuletzt an ihre Schülerzahlen hatten, waren gelinde gesagt bescheiden. 200 bis 210 lauteten die Prognosen – mit leicht fallender Tendenz. „Einige hatten ja schon geunkt, unsere Schule würde aussterben“, sagt der Rektor. Aber siehe da: Zum neuen Schuljahr wird sich die Oberschule mit 260 Gesamtschülern seit Langem wieder außerordentlich gut in der Auslastung präsentieren – und ein Blick in die Zukunft lässt seinen Worten nach hoffen, dass es dabei auch bleibt.

Allein 50 Neuankömmlinge würden Stand jetzt nach den Sommerferien an der Habichtallee erwartet. Nicht alle Aufnahmen bezögen sich aber einzig und allein auf die fünften Klassen. Bei einigen Schülern würde es sich laut Lehmann um Rückläufer vom Gymnasium, hier insbesondere von der Scheeßeler Eichenschule, handeln, während andere Kinder von der KGS in Sittensen nun an die Lauenbrücker Oberschule wechseln würden. „Wir profitieren sicher davon, dass Sittensen sehr voll ist und entsprechend nicht mehr in dem Maße angewählt wird, wie es früher war“,meint der Pädagoge. Seiner Schule jedenfalls käme die zu erwartende Schülerzahl sehr zugute: „Unsere Zweizügigkeit werden wir mindestens halten können, in einigen Klassenstufen sind wir sogar drei- und vierzügig unterwegs.“

„Eine komfortable Situation“, nennt Lehmann das, in der nun endlich eine von ihm schon lange geplante und vom Kollegium mitgetragene Idee umsetzbar sei: Die schulformübergreifende Oberschule wird mit Beginn des neuen Schuljahres zur schulformbezogenen Oberschule. „Das heißt, dass wir künftig ab Klasse neun wieder einen eigenständigen Hauptschul- und einen eigenständigen Realschulzweig haben werden“, erläutert der Rektor.

Warum dieser Schritt, der laut Lehmann auch so schon vom Schulvorstand einstimmig beschlossen worden sei? „Wir haben festgestellt, dass wir unsere Schüler im klassischen Oberschulsystem, was grundsätzlich ein Gutes ist, in einigen Bereichen nicht optimal fördern können.“ Als Beispiel zieht Lehmann einen lernschwachen Neuntklässler heran, welcher eigentlich doch ein klassischer Hauptschüler wäre, im Klassenverband aber gemeinsam mit Realschülern unterrichtet wird. „Der ist nach dem Wechsel in Klasse zehn verloren, da wir dort reinen Realschulstoff durchnehmen.“ Seinen erreichten Hauptschulabschluss nach Klasse neun könne er im darauffolgenden Jahrgang also nur noch verschlechtern. „Solche Probleme bekommen wir selbst mit Förderung nicht in den Griff, weil es für das Kind einfach nicht das Richtige ist.“

Also würde man künftig schon nach Beendigung der achten Klasse gucken können, in welchem Zweig der Schüler, fußend auf seinem Leitungspotenzial, besser aufgehoben sei – ob dieser eher im haptischen, handwerklichen Bereich zu sehen ist oder das Zeug zum weiterführenden oder gar erweiterten Realschulabschluss hat.

Dazu würde es mit Eintritt in die siebte Jahrgangsstufe neuerdings in eine sogenannte Differenzierungsphase gehen. „In den Jahrgängen sieben und acht werden die Hauptfächer Deutsch, Mathe und Englisch einmal in Grundkursen, also für die Lernschwächeren, und einmal in Erweiterungskursen für die Leistungsstarken unterrichtet – alle anderen Fächer bleiben im Klassenverband bestehen“, erläutert der Schulleiter das Prozedere. „Der Wechsel zwischen den Kursen bleibt dabei aber halbjährlich möglich.“

Durchlässig seien später auch die beiden Schulformen. Während im Hauptschulzweig der Hauptschwerpunkt auf Berufsorientierung und -praxis gelegt werden solle, würde die Realschulklasse die Schüler, neben der Berufsfindung, auch auf einen möglichen Übergang zum Gymnasium vorbereiten. Lehmann: „Wir nennen das Spezialisierungsphase und hoffen so, dass wir jedes Kind mit einem bestmöglichen Abschluss versorgen können.“

Bleibt nur noch ein Blick auf die Jahrgänge fünf und sechs. In denen, so der Leiter, würden alle Schüler weiterhin im gemeinsamen Klassenverband unterrichtet. Leistungsorientierte Kurse gäbe es hier noch nicht. „Die Kinder sollen erst mal lernen, wie man lernt.“