Lauenbrück/Helvesiek - Von Lars Warnecke. Die Bäume auf dem naturbelassenen Grundstück in Helvesiek sind schon gefällt. Sonst deutet noch nichts darauf hin, dass dort, zwischen Sportplatz und der K 212, einmal das neue Domizil für die Ortsfeuerwehr stehen wird. Seit 2016 beschäftigt das im Fünf-Jahres-Plan der Samtgemeinde Fintel verankerte Projekt nun schon Politik und Behörden – und natürlich die Kameraden selbst, die von Anfang an maßgeblich in die Konzeption des Zweckgebäudes, welches das uralte Gerätehaus an der Straße „Im Dorfe“ ablösen soll, nein muss, eingebunden waren.

Fachlich begleitet wurde das Ganze von einem Architekturbüro mit Sitz in Schneverdingen. Dessen Vertreter, Markus Röhrs, gab am Donnerstagabend im Feuerwehrausschuss Auskunft darüber, wie weit die Planungsphase inzwischen gediehen ist. Und vor allem die Wehr selbst, von denen einige Mitglieder im Publikum saßen, war ganz Ohr – stellte einer von ihnen in Richtung Bürgermeister doch die Frage: „Warum hat das alles so lange gedauert?“ Dem entgegnete Tobias Krüger, dass die Standortfrage jener Aspekt gewesen sei, der am meisten Zeit gekostet habe. „Da hat sich die Gemeinde Helvesiek sehr viel Zeit genommen – und das zu Recht, denn es ist eine Entscheidung für die nächsten Jahrzehnte.“ Ihn selbst habe die Dauer des bisherigen Verfahrens nicht sonderlich überrascht. „Allein die Bauleitplanung hat ein ganzes Jahr gedauert, das ist nun mal so.“ Dass man sich verwaltungsseitig etwa Zeit gelassen habe, sei jedenfalls nicht der Fall gewesen.

Vor einigen Wochen, teilte der Bürgermeister weiter mit, sei schließlich der Bauantrag bei der Bauaufsichtsbehörde des Landkreises abgegeben worden. Ausstehen würde indes noch die Genehmigung des geänderten Flächennutzungsplanes. „Da hat die Behörde nun noch zwei Monate Zeit“, so Krüger.

Laut Planer Markus Röhrs befinde man sich nun tatsächlich auf der Zielgeraden. Ein Bodengutachten sei erstellt und dem Statiker zur Verfügung gestellt worden. „Die Gebäudestatik ist im Entwurf fertig und wird gerade nach Plausibilität geprüft“, verkündete der Fachmann. Ebenso sei das Areal inzwischen vom Katasteramt inzwischen ausgewiesen worden.

Eine Frage, die den Politikern vor allem auf den Nägeln brennt, betrifft die Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Neubaus und wie rentabel ihr Betrieb nachher sei. „Klar, man leistet damit einen Beitrag für die Umwelt und die Einrichtung einer solchen Anlage wäre auch problemlos möglich“, so Röhrs, „aber wirtschaftlich ist sie sicher nicht.“ Zu gering, gab der Planer zu Protokoll, sei hierfür der Eigenverbrauch einer Feuerwehr in der Größenordnung, wie sie in Helvesiek bestehen würde.

Im Spätersommer, so Krüger, könnte die Baugenehmigung für das Feuerwehrhaus vorliegen. Als Nächstes würde man sich dann in einer Ausschreibungsphase den Gewerken zuwenden. „Mir erscheint es wichtig, dass wir das in Ruhe angehen und auch zum richtigen Zeitpunkt“, äußerte sich der Verwaltungschef mit Blick auf die derzeit randvollen Auftragsbücher. „So ist jedenfalls gewährleistet, dass wir keine Angebote außerhalb unseres Kostenrahmens bekommen.“

Im Januar, könnte der Baustart auf dem 4 700 Quadratmeter großen Areal erfolgen, im Herbst 2020 das Gerätehaus an der K 212 von den Helscher Brandschützern bezogen werden.