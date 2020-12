„Zeit für Enkel wäre vorhanden“

Lauenbrück – Fast 50 Jahre bei der Samtgemeinde Fintel – und nun ist es vorbei. Kämmerer Friedhelm Indorf geht zum Jahreswechsel offiziell in den Ruhestand. Inoffiziell will der 65-jährige Stemmer seine Kollegen im Rathaus aber noch ein bisschen weiter unter die Arme greifen. Im Interview lässt der vierfache Familienvater seine jahrzehntelange Arbeit im Öffentlichen Dienst Revue passieren und verrät, ob er selbst ein sparsamer Mensch ist.

Herr Indorf, wenn ich Sie um den ultimativen Finanztipp bitten würde – welchen Ratschlag hätten Sie für mich parat?

Ich gebe Ihnen gleich zwei: Immobilien in Top-Lagen und globale Dividenden-ETF-Aktien. Bei denen liegt die Ausschüttungsrendite derzeit bei sechs Prozent.

Sie haben als Kämmerer jahrzehntelange Erfahrung. Wann sind Sie in den Beruf gestartet?

Das war am 1. April 1973. Mit Beendigung meiner Ausbildung habe ich zunächst die Samtgemeinde-Kasse übernommen, danach saß ich im Steueramt und war für das Personalwesen verantwortlich. 1996 ging es für mich dann in die Kämmerei.

Was hat Sie damals bewogen, Kämmerer zu werden?

Mein Vorgänger Friedrich Dreyer wurde vom Rat auf zwölf Jahre zum Samtgemeindedirektor gewählt. Ich habe mich um die frei werdende Stelle beworben. Mir war die Tätigkeit in der Kämmerei sowie der Umgang mit vielen Zahlen ja auch schon bestens bekannt.

Wie hat sich Ihr Beruf in all diesen Jahren verändert?

Die ersten Haushaltspläne wurden noch mit der Schreibmaschine gefertigt. Die Buchungen wurden mit einer RUF-Buchungsmaschine vorgenommen.

Einer was?

Einer RUF-Buchungsmaschine. Das war nichts anderes als eine etwas erweiterte Schreibmaschine. Lohnsteuerkarten und Wahlbenachrichtigungen wurden dagegen mit einer sogenannten Adrema-Anlage gedruckt. Für jeden Einwohner ist dabei eine Metallplatte mit den notwendigen Daten angelegt worden. Ja, und später ging es dann mit der EDV los.

Nicht zu vergessen der Übergang zur Neuerung der doppischen Buchführung bei der Samtgemeinde und ihren fünf Mitgliedsgemeinden. Damals wie heute ein Kraftakt?

Jeder Systemwechsel stellt natürlich hohe Anforderungen dar – an die Mitarbeiter wie auch in finanzieller Hinsicht. Im Finanzwesen betrifft das aber auch die Politik, die seit Einführung der Doppik statt Einnahmen und Ausgaben, die ja nur den Geldfluss abbilden, dafür jetzt die Ergebnis- und Finanzrechnung dargestellt bekommt.

Hatte die Samtgemeinde früher mehr Geld?

Nein, sie hatte früher – ohne Kitas und ohne Fintauschule – einfach nur einen wesentlich geringeren Bedarf und dafür deutlich geringere Samtgemeinde-Umlagesätze. Das Haushaltsvolumen ist aus diesem Grund deutlich stärker gestiegen als der Preisindex.

Muss ein Kämmerer sparsam sein?

Er muss einen Konsens finden zwischen den Wünschen der Politik, den Anforderungen der Mitarbeiter im Rathaus und den Mitteln, die zur Verfügung stehen. Ich denke da an die Steuereinnahmen, an Zuschüsse und an die notwendigen Ausgaben. Als Kämmerer der Samtgemeinde Fintel musste ich zusätzlich stets die Belastbarkeit der Mitgliedsgemeinden im Blick haben. Es sollte vermieden werden, dass eine Mitgliedsgemeinde in die Haushaltssicherung kommt. Eine Mitgliedsgemeinde ist vom Kämmerer unbedingt vorher darauf hinzuweisen – und das habe ich getan.

Das heißt, Sie sind kein Ja-Sager?

Das ist im Hinblick auf die Haushaltspolitik nicht empfehlenswert. Hier sind lösungsorientierte Antworten notwendig.

Sind Sie denn auch privat ein sparsamer Mensch?

Privat habe ich mich ebenso wie die Samtgemeinde schon mal ordentlich verschuldet – und zwar für den Bau und später den Umbau unseres Wohnhauses. Dem standen jedoch immer entsprechende Sachwerte gegenüber. Ich würde für spekulative Geschäfte keine Kredite aufnehmen.

Der Haushaltsplan 2021 war ihr letzter. Wie lange dauert es, bis ein solcher Plan erstellt ist?

Von der Vorbereitung bis zum Ratsbeschluss muss man einen Zeitraum von etwa drei Monaten berücksichtigen. Dabei ist man jedoch nicht jeden Tag mit dem Haushalt beschäftigt. Zusätzlich müssen ja auch noch die Haushaltspläne für die Mitgliedsgemeinden erstellt werden. Bei den kleinen Mitgliedsgemeinden geht es wesentlich schneller, weil sie keine Fachausschüsse haben.

Waren die Aufgaben des Kämmerers das Corona-Jahr über besonders schwierig?

Sie waren in diesem Jahr dank der weiterhin hohen Steuereinnahmen kaum schwieriger als in anderen Jahren. Teilweise wurde bei den Mitgliedsgemeinden auf Fachausschuss-Sitzungen wegen der Pandemie verzichtet. Schwieriger wird es aus heutiger Sicht in den folgenden Jahren 2021 und 2022 bei den Mitgliedsgemeinden wegen deutlich geringerer Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie rückläufiger Gewerbesteuereinnahmen. Das führt zu 2022 zu geringeren Einnahmen aus der Samtgemeindeumlage, sodass für dieses Jahr der Haushaltsausgleich bei der Samtgemeinde wohl nicht erreicht werden kann.

Haben Sie deshalb schon nachts mit Bauchschmerzen wach gelegen?

Das habe ich generell schon öfter erlebt, weil man nicht immer abschalten kann.

Die Personalkosten sind der am schnellsten steigende Faktor bei den Ausgaben der Samtgemeinde. Wird das in Zukunft auch noch so sein?

Das darf in Zukunft nicht mehr so sein. In den letzten Jahren nach der Finanzkrise, ausgelöst durch die Bankenkrise, haben sich die Steuereinnahmen der Kommunen deutlich erhöht. Das wird durch die Pandemie unterbrochen. Durch immer komplexere Vorschriften steigen die Anforderungen an die Kommunen, die Vorgaben zu erfüllen, zum Beispiel im Bereich der Kinderbetreuung, bei der Bauleitplanung, beim Vergaberecht oder bei der Einführung eines gesetzlichen Anspruchs auf die Ganztagsschule. Das Land muss, wenn es durch gesetzliche Vorgaben bei den Kommunen zu Kostensteigerungen führt, im Rahmen des Konnexitätsprinzips die Mehraufwendungen ausgleichen.

Die meisten Bürger können mit den Begriffen Vermögens- und Verwaltungshaushalt wenig anfangen. Erläutern Sie doch mal diese Begriffe.

Im Verwaltungshaushalt werden sämtliche laufende Erträge, darunter Steuereinnahmen und Umlagen, sowie laufende Aufwendungen wie Personal- und Sachkosten, Zinsen und die Kreis- und Samtgemeinde-Umlage dargestellt. Im Vermögenshaushalt werden sämtliche Investitionen, die Zuwendungen für diese Investitionen sowie die Aufnahme und Tilgung von Krediten ausgewiesen.

Sie wirken nach außen hin immer tiefenentspannt. Gab es etwas, dass Sie als Kämmerer auch schon mal so richtig auf die Palme gebracht hat?

Auch das gibt es des Öfteren im Alltag. Das sind zum Beispiel ständige Änderungen von Vorschriften, die sehr kurzfristig vorgenommen werden, oder wenn die Zuarbeit von Mitarbeitern oder den Mitgliedsgemeinden nicht optimal läuft oder Fehler in der Bearbeitung sich wiederholen. Auch ärgere ich mich darüber, dass kleinere Kommunen oft nicht die Möglichkeit haben, Fördergelder anzuzapfen.

Gab es Projekte, für die Sie lieber Geld ausgegeben haben als für andere?

Ich vermisse die Entwicklung von Bebauungsplänen zur Schaffung von Arbeitsplätzen, Stichwort Gewerbegebiete. Wenn vor Ort Arbeitsplätze entstehen, müssen weniger Arbeitnehmer pendeln. Leider wird es immer schwieriger, entsprechende Gebiete zu entwickeln.

Was denken Sie: Sollte die Samtgemeinde in den nächsten Jahren lieber mehr investieren oder doch besser mehr Schulden abbauen?

Es ist unumgänglich, die Bildungslandschaft weiter zu entwickeln. Für die Schaffung von Baugebieten ist die notwendige Infrastruktur zu schaffen. Darin spiegeln sich nicht nur zusätzliche Schulden, die Einnahmen werden sich durch zusätzliche Einwohner natürlich auch erhöhen, sieht man sich die Grundsteuern, die Einkommensteueranteile und die Schlüsselzuweisungen an.

Beinahe unbemerkt ist Sven Maier Ihr Nachfolger geworden. Was wünschen Sie ihm?

Viel Glück, Zuversicht und Engagement bei den anstehenden Aufgaben. Wir haben sie auch in schwierigen Zeiten bewältigt.

Was machen Sie im Ruhestand?

Ich habe neben dem Wohnhaus ein großes Grundstück, was sich gartentechnisch weiterentwickeln lässt. Zeit für Enkel wäre auch vorhanden, leider sind noch keine Anzeichen erkennbar. Wenn genügend Zeit verbleibt, würde ich gern nach Corona mehr reisen.

Aber so ganz wollen Sie Ihren Bürostuhl im Rathaus noch nicht räumen, oder?

Ich werde noch als Teilzeitkraft weiterarbeiten, um insbesondere das Erstellen der noch fehlenden Jahresabschlüsse voranzubringen. lw