Zeilen wie geölte Blitze

Lauenbrück - Von Ulf Buschmann. Am Ende sind es die feinsinnigen, subtileren Verse. „Veronika will erben, also muss ihr Gatte sterben“ nennt Skog Ogvann seine Reime während des „Poetry im Park“ im Landpark Lauenbrück. Der Mann aus dem thüringischen Sömmerda hat sich eine zugegebenermaßen eher ungewöhnliche Geschichte erdacht: Veronikas Gatte, Karl-Heinz Pohl, trifft eine Panzergranate beim Gießen seiner Kakteen. Kopf und Rumpf trennen sich. Doch, oh ausgleichende Gerechtigkeit, auch Veronika stolpert über einen zersplitterten Gartenzwerg. Auch ihr irdisches Dasein ist dahin.

Damit, finden die Bewerter, hat Skog Ogvann das Publikum einen Hauch mehr hinter sich als sein Konkurrent Hinnerk Köhn aus Hamburg. Der brüllt seinen – wohlgemerkt eher nicht so ernst gemeinten – Frust heraus. Im letzten Text erfahren die Leute, warum der Junge auf der Bühne steht: „Ich trete auf für all die Hurensöhne, die mich gemobbt haben.“

Feines, teils in Zwischentönen serviert, gebrüllt Gereimtes, das Spiel mit Dialekten und Mehrdeutigkeiten – das sind die Zutaten eines echten Poetry-Slam. So wie es ihn seit zwölf Jahren im Landpark gibt. Unter der alten Thing-Eiche liefern sich am Freitagabend vier Slamer interessante Battles: Außer den beiden Finalisten sind Christian Ritter aus Berlin und Meike Harms gekommen. Beide werden auf den dritten Platz gewählt.

Und dann ist da noch einer der Helden der Slamer-Szene: Parick Salmen aus Dortmund. Gerade ist er aus Hamburg angekommen und bringt die knapp 500, meist jüngeren, Besucher dazu, sich ob seiner skurrilen Geschichten vor Lachen wegzuschmeißen. Die hat Patrick Salmen zum Beispiel in seinem Büchlein „Treffen sich zwei Träume – beide platzen“ aufgeschrieben. Es sind Szenen vom Spielplatz und aus der Bahn. „Es gibt keinen Ort der Welt, wo so viele bekloppte Leute zusammenkommen“, stellt er eine steile These auf.

Ein Poetry-Slam funktioniert übrigens nicht ohne einen guten Moderator – so wie Hauke Prigge einer ist. Ihn kennen die Lauenbrücker längst. Er geht auf die Besucher ein und nimmt sie mit. Obligatorisch ist zum Beispiel die Applaus-Probe. Denn im Finale entscheidet das Publikum durch frenetischen Jubel oder das Fehlen von selbigem: Wer ist der beste Slamer? Zehn Kategorien gibt es – Nummer 1 beschreibt Hauke Prigge so: „Es ist ein Text, der niemals hätte geschrieben werden dürfen.“ Und dann die 10: Ein Text, der alles andere übertrifft.

Nun also ist alles bereit. Die vier Slamer hauen ihre Texte raus, reimen, was das Zeug hält, als gäbe es kein Morgen. Ihre Zeilen kommen wie geölte Blitze daher. Wie vielfältig Slamen als Kunstform in einem Text sein kann, zeigt Meike Harms. Eben ist sie noch Marcel Reich-Ranicki, dann stimmlich der Gangster-Rapper. Christian Ritter ist da schon eher der Minimalist: Eine kleine Pause, und die Pointe kommt. Und die Publikumswertung? Die bewegt sich irgendwo zwischen „Kann ich auch selbst schreiben“ und großem Jubel.