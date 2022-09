Wohin mit den Fundtieren? Samtgemeinde Fintel denkt über neue Wege nach

Von: Lars Warnecke

Die Tierklinik in Posthausen. Noch bringt auch die Samtgemeinde Fintel Fundtiere, deren Halter nicht ermittelt werden können, zur ärztlichen Untersuchung hierher, bevor sie ins Tierheim nach Brinkum verfrachtet werden. © Warnecke

Lauenbrück – Logisch: Fundtiere obliegen der Zuständigkeit der Kommunen – da kommt auch die Samtgemeinde Fintel nicht drumherum. Bisher ist es noch so, dass Tiere, deren Halter nicht ausfindig gemacht werden können, in einem Tierheim im weit entfernten Brinkum bei Bremen untergebracht werden. Nun sind im Sozialausschuss aber Überlegungen laut geworden, wonach man sich die Wiederaufnahme einer Kooperation mit dem Heim in Mulmshorn vorstellen könnte – wenn denn die Voraussetzungen stimmen.

Warum ist das Thema im Ausschuss erörtert worden?

Ausschlag gegeben hat ein Antrag der Hundefreunde Lauenbrück. Der zielt darauf ab, die Samtgemeinde möge Fundhunde, wenn es denn mal hart auf hart kommt, nicht länger in einem Zwinger auf der Abwasserreinigungsanlage (Ara) in Lauenbrück unterbringen, da aus Sicht des Vereins die dortigen Aerosole den Tieren nicht zuträglich seien. Stattdessen, heißt es in dem Antragsschreiben, böte sich als Unterkunft ein privater Zwinger in Helvesiek als die bessere Lösung an. Wie Henrike Hoppe, Allgemeine Vertreterin des Samtgemeindebürgermeisters, in der Sitzung ausführte, sei in den acht Jahren, die sie im Rathaus arbeitet, jedoch erst ein einziges Mal ein Hund, dessen Halter nicht sofort ausfindig gemacht werden konnte, auf die Ara verbracht worden – für eine halbe Stunde. „Für gewöhnlich ist es nämlich so, dass die Tiere eine Hundemarke haben und gechippt sind – daher ist es eine Sache von maximal zwei Stunden, bis wir die Halter nicht nur ausfindig gemacht, sondern auch erreicht haben.“ Sollte dies nicht der Fall sein, bestünde zur Not eine Vereinbarung mit dem Tierheim „Arche Noah“ in Brinkum. „Dann würde das Tier erst in der Tierklinik Posthausen ärztlich versorgt werden und anschließend ins Tierheim kommen“, schilderte sie.

Warum nimmt man diesen langen Weg auf sich, wo doch das nächstgelegene Tierheim in Mulmshorn ist?

Das ist historisch gewachsen. Bekanntlich war die Situation in Mulmshorn ziemlich desolat, sodass zwischenzeitlich dort keine Tiere mehr untergebracht werden konnten. Vor diesem Hintergrund hat man auf Landkreisebene mit den Kommunen nach Alternativen Ausschau gehalten. Im Ergebnis hatte sich der Verein „Bund gegen den Missbrauch von Tieren“ mit dem Brinkumer Tierheim und der assoziierten Tierklinik in Posthausen angeboten, für den kompletten Landkreis die Unterbringung zu übernehmen. „Aufgrund der Situation sind wir dann 2017 in den Vertrag gegangen“, blickte Hoppe zurück. „Das hat sich bisher auch ganz gut angelassen. Vor allem, weil wir in der Samtgemeinde wahnsinnig wenig Fundtiere haben, die man nicht schnell unterbringen könnte, wo auch eine erste Versorgung sichergestellt ist.“ Nein, Anlass, zurückzuwechseln, habe aus Sicht der Verwaltung bisher nicht bestanden, zumal Mulmshorn immer noch nicht so weit gewesen sei. „Die einzige Kommune, die das gemacht hat, ist die Stadt Rotenburg selbst. Die hat aber auch noch eine andere Verbindung zu dem Trägerverein“, erklärte Hoppe. Übrigens: Die Lauenbrücker Hundefreunde würden eine erneute Kooperation der Samtgemeinde mit dem Tierheim begrüßen, wie ebenfalls aus deren Antrag hervorgeht – zumindest erachtet der Verein es als sinnvoll an, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen.

Welche Rolle spielt der Friedhof in Lauenbrück in diesem Zusammenhang?

Tatsächlich gibt es dort aktuell einen Fall von wild lebenden Katzen, die eingefangen werden müssen. Das möchte der Tierschutzverein Rotenburg beziehungsweise das Tierheim in Mulmshorn wohl übernehmen. Gespräche haben ergeben, dass dies zu ungefähr den gleichen Kosten geschehen kann wie die Samtgemeinde pauschal an Posthausen bezahlt. Das sind 75 Cent pro Jahr und Einwohner. „Allerdings hatten wir 2020 gerade mal fünf Katzen und einen Wellensittich, die wir in die Tierklinik verbracht haben“, zählte die Verwaltungsfrau auf. Für 5 900 Euro sei das schon eine ordentliche Hausnummer. Im Folgejahr habe es nur ungleich anders ausgesehen: 13 eingefangene Katzen, alle stammten sie aus einem Wurf, drei Einzelkatzen sowie ein Kaninchen. Und 2022? „Stand heute sind es fünf Katzen, die dort hingebracht wurden – also auch wenig.“ Für Ratsfrau Monika Freitag (Grüne) handelt es sich um Kosten, für die es kaum einen Gegenwert gibt: „Es ist wie bei Versicherungen: Man hofft, es passiert nichts, aber bezahlen tut man immer.“ Henrike Hoppe jedenfalls stellte vor dem Hintergrund, dass man die Mulmshorner eh gerne befragen möchte, ob sie die Katzen auf dem Friedhof einfangen möchten, in Aussicht, den Vertrag mit Posthausen zu kündigen „und das Ganze wieder näher heranzubringen“.

Ist die Samtgemeinde denn überhaupt zu so einem Vertrag verpflichtet?

Eine Frage, die Ines Ruschmeyer (CDU) aufwarf, die Hoppe aber klar verneinte. „Wir könnten die Tiere auch einzeln unterbringen.“ Vor Vertragsschließung in 2017 habe die Samtgemeinde eine Tagespauschale in Höhe von elf Euro für Katzen sowie 13 Euro für Hunde an Mulmshorn gezahlt. „Die Tiere müssen dort mindestens 30 Tage aufbewahrt werden, bevor sie weiterveräußert werden können“, erläuterte sie. Nach Rücksprache mit dem Tierheim würde es aufgrund gestiegener Stromkosten bei den alten Konditionen aber nicht bleiben. „Dann wären es jeweils ein Euro mehr, den wir zu zahlen hätten, wenn wir denn Tiere dort hinbrächten.“

Ist eine Zusammenarbeit mit Mulmshorn schon beschlossene Sache?

Nein, im Gegenteil. Einstimmig sprach sich der Fachausschuss dafür aus, die Samtgemeindeverwaltung möge doch erstmal genauer verifizieren, wie das Tierheim aktuell aufgestellt ist und wie es dort weitergehen soll, Stichwort geplanter Neubau. Immerhin, so Ulrich Brunkhorst (CDU), stellt sich noch die Frage, ob das Vorhaben womöglich von der Samtgemeinde noch mitbezahlt werden müsste. Entsprechende Informationen sollen den Mitgliedern in einer nächsten Sitzung geliefert werden, bevor der Samtgemeinderat sich festlegt, wie man in Zukunft mit dem Thema umgehen möchte. Grundsätzlich ist die Politik einer Kooperation aber nicht abgeneigt. Und die im Hundefreunde-Antrag formulierte Bitte, Fundtiere mögen doch nicht länger auf der Ara untergebracht werden, stattdessen in einem Zwinger in Helvesiek? Der erteilte das achtköpfige Gremium eine klare Absage.