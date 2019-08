Wohl fast jeder, der in der Region aufgewachsen ist, hat mindestens einen Kindergeburtstag im Landpark Lauenbrück gefeiert, dort Ziegen gefüttert oder sich im Eselreiten versucht. Die Anlage hat sich längst zu einer wichtigen Touristenattraktion entwickelt.

Lauenbrück – Am kommenden Wochenende feiert die Institution nun ihr 50-jähriges Bestehen. Im Interview hält Inhaber Friedrich-Michael von Schiller eine Rückschau auf die Anfänge und spricht über die Entwicklung in der Region.

Herr von Schiller, ursprünglich war der Landpark ein Wildpark. Erinnern Sie sich noch an die Anfänge?

Aber sicher. Den Grundgedanken zum Wildpark, aus dem der heutige Landpark Lauenbrück hervorging, hatte mein Vater, seines Zeichens Naturbursche und passionierter Jäger, auf dem Hochsitz: „Es müsste doch nicht nur für Jäger und Bauern die Möglichkeit geben, die Natur zu genießen!“, war sein Gedanke. Zunächst lag der Schwerpunkt auf Wild, nach und nach kamen immer mehr alte Nutztierrassen hinzu, die es heute nicht mehr gibt. Anfang des 20. Jahrhunderts waren viele Rückzüchtungen vorgenommen worden, sogenannte Abbildungs- oder Kopierrassen, etwa der Auerochse oder das Urwildschaf – die ersten Tiere hier mit Seltenheitscharakter. Diese bei der Selbstversorgung der Höfe beliebten Vielnutzungsrassen haben nach dem Zweiten Weltkrieg mit der Neuausrichtung der Landwirtschaft hin zur Bevölkerungsernährung ihre Bedeutung verloren. Mit unseren Rassen wie dem Bentheimer Landschaf, dem Coburger Fuchsschaf oder dem Wollschwein, der Nutztierrasse des Jahres 2017, bilden wir auch einen Genpool zur Erhaltung der Rassen. Jedes Jahr gehen etwa 50 unserer Jungtiere an zoologische Einrichtungen oder private Liebhaber.

Nun sind ja nicht alle Exoten bei Ihnen willkommen.

In der Tat bekommen wir gelegentlich Anfragen, ob wir Tiere aufnehmen. Wir versuchen, alles möglich zu machen – aber wir sind eben keine Tierauffangstation. So musste ich einmal telefonisch absagen, als es um die Aufnahme von drei Jungpfauen ging – unsere eigenen waren einfach zu territorial. Einige Tage später waren die drei trotzdem nachts in unserem Hof ausgesetzt worden. Nach einigen Tagen in der Voliere kam es, wie es kommen musste: von unseren Altvögeln vertrieben, saßen sie erst auf dem Dach, dann auf dem Parkplatz, wenig später im benachbarten Seniorenheim. Zwei, drei Mal haben wir sie in den kommenden Wochen von dort zurückgetrieben, einmal sogar mit Polizeischutz und Blaulicht, weil sie auf der B 75 Richtung Ort liefen. Irgendwann liefen sie in eine Baustelle. Als ich sie auf Geheiß der Polizei einfangen wollte, kam die Bauherrin und fragte böse, ob wir einen Durchsuchungsbefehl hätten – wie im Krimi (lacht). Sie blieben noch einige Wochen in ihrem neuen Domizil und wurden später nach Aufruf in der Zeitung nach Walsrode vermittelt – auch von dort büxten sie immer wieder aus.

Wie kam es zum Wandel vom reinen Besuch bis zu Führungen mit naturerlebnispädagogischem Schwerpunkt?

Schon als Jugendlicher habe ich die „Wildschule“ meines Vaters begleitet. Mit 17 übernahm ich eigene Führungen und merkte schnell: eine Buche von einer Eiche unterscheiden, Vogelstimmen wie Drossel oder Lärche – das konnten viele Schüler nicht. Was tut sich draußen, wie entwickelt sich die Natur, wo kommen die Kastanien her? – Diese Überlegungen bildeten das Fundament der heutigen Natur-Erlebnispädagogik. Damals wie heute erleben Kinder bei Gruppenführungen im Landpark den Wechsel der Jahreszeiten, beobachten die Bienchen mit den dicken Beinen, erleben im Obstgarten die Relevanz von Bestäubung ganz anschaulich.

Hat sich in den vergangenen fünf Jahrzehnten der Zugang der Kinder und Jugendlichen zur Natur verändert?

Ja, absolut. Viele Kinder kommen viel vorgebildeter zu uns. Fast immer kann jemand erklären, welche Aufgabe Drohnen haben oder wie ein Bienenstaat aufgebaut ist und schlüpft in die Rolle des Lehrers. Das lassen wir gern zu. Das stärkt Kompetenz und Selbstbewusstsein und ist ein weiterer Schritt weg vom Frontalunterricht. Der Bezug zur Natur wird generell schwieriger und erfolgt häufig über den Computer. Was fehlt, und das bestätigen immer wieder Lehrer und Ergotherapeuten, ist rauszugehen. Viele Kinder können nicht balancieren oder rückwärts gehen. Deshalb machen wir Sinnesführungen: einer wird in die Lage eines Nichtsehenden versetzt und vom anderen über den Barfußweg dirigiert. Das darf auch mal im Teich enden – wir verknüpfen Wissen mit Erlebnissen, das bleibt besser hängen als der Stoff im Schulbuch.

Wie kam es zum Schwerpunkt der Inklusion?

Auch hier wurden die Weichen schon früh gestellt. Schon in den 1970er-Jahren besuchten Gruppen der Rotenburger Werke den Park. Ich kann mich noch erinnern, wie ein Gast mit Blick auf eine Gruppe aus den Werken im Jagdzimmer, der damaligen Gaststube, eine Entscheidung verlangte: „Die oder wir!“ Die Antwort meines Vaters: „Rausgeschmissen wird hier niemand – wir sind für alle da. Wenn Ihnen das nicht passt, müssen Sie eben gehen!“ Diese klare Haltung zu gelebter Inklusion hat mich schon nachhaltig beeindruckt. Ganz abgesehen davon hatte ich schon früh die Affinität dieser Zielgruppe zu Tieren bemerkt. Heute ist sie fester Bestandteil des Park-Erlebnisses: eine Kontaktaufnahme unter Anleitung, Streicheln, Fühlen, behutsame Annäherung.

Nun erschöpft sich Inklusion bei Ihnen nicht nur in Barrierefreiheit?

Ja, die Prämisse bei der Stiftungsgründung war, dass nicht nur die Hardware wie die Breite der Toilettentüren stimmen muss, sondern auch die Software, also das Erleben des Parks mit allen zur Verfügung stehenden Sinnen. So haben wir beispielsweise Führungen für Blinde und Sehbehinderte oder auch Betreute der Lebenshilfe, die hier eine Gartentherapie oder ein betreutes Praktikum in der Tierpflege oder im handwerklichen Bereich absolvieren. Gegenwärtig ist das ein junger Mann mit einer besonderen Affinität zu Pferden, der sich hier unter sensibler Anleitung im Zähmen eines Pferdes versucht. Das Ausleben der Vorlieben und Neigungen lassen wir, wo möglich, unter Anleitung zu.

Und Sie wollen Inklusion und Integration nicht nur im Sinne von Menschen mit Einschränkungen verstanden wissen.

Um einen großen Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund in unsere Kultur zu integrieren, bedarf es entsprechender Projekte, die Verständnis für ein Miteinander befördern. Meiner Frau ist in diesem Zusammenhang bei einer Berliner Konferenz die Problematik insbesondere von Frauen mit Fluchtsituationen – vor allem jene mit Kindern – aufgefallen. Um diesen Frauen ein außerhäusliches Angebot zu bieten, haben wir das Landatelier gemeinsam mit dem Team von „Made auf Veddel“ im Landpark ausgebaut. Das Tolle ist, dass die Teilnehmerinnen über Nähen, Stricken und Häkeln, begleitet durch Designerinnen und Schneiderinnen, einmal pro Woche eine niedrigschwellige Ausbildung im textilen Bereich erhalten. Die Kinder der Teilnehmerinnen werden währenddessen erlebnisorientiert im Landpark betreut. Dafür wurden wir sogar als eines von 30 Projekten im Rahmen von „Niedersachsen packt an“ in die Staatskanzlei eingeladen.

Ist ein Landpark ohne große Höhepunkte wie Fahrgeschäfte oder Wölfe zukunftsfähig? Wie stellt sich der Park für die Zukunft auf?

Unser Themenbereich fokussiert sich immer mehr auf den Bereich Tier, Natur und Mensch im Kontext. Der Fokus wird dabei natürlich auch vermehrt auf aktuelle Umweltthemen und erlebnispädagogische Aspekte gelegt. Wir stellen immer wieder fest, dass die Sehnsucht nach dem Kontakt zu Tier und Natur und der Erhalt von Flora und Fauna unsere Besucher in großem Maße interessiert. Unser nächstes großes Ziel ist die Umsetzung des prämierten Konzepts „Landfrüchte“, um hier vor Ort einen Landgarten und eine Landküche einzurichten.

Welchen Stellenwert haben die zahlreichen kulturellen Veranstaltungen, für die Sie sich einen Namen gemacht haben – die Poetry Slams, Konzerte, Krimidinner oder Lesefeste?

Gerade im ländlichen Raum ist das Interesse an diesen kulturellen Angeboten groß. Wir sind stolz darauf, „Poetry im Park“ zu einer eigenständigen Marke in den vergangenen Jahren entwickelt zu haben. Auch mit dem „Lesefreudefest“ bieten wir Familien ein neuartiges kulturelles Angebot mit Autorenlesungen für die Kleinen vor Ort. Die positive Resonanz bestärkt uns, immer wieder neue Konzepte zu entwickeln.

Großes Jubiläumsfest mit Musik, Mitmachaktionen, Comedy und Kulinarik

Der Landpark Lauenbrück wurde 1969 von Friedrich-Wilhelm von Schiller als Wildpark mit dem Bestreben gegründet, Natur und deren Zusammenhänge den Menschen näherzubringen. Damals war der Park ein reiner Wildpark mit naturbelassenen, begehbaren Gehegen. Nachdem die Anlage im Jahr 1972 durch einen Orkan fast vollständig zerstört wurde, veränderte sich das Landschaftsbild vom Waldpark zu einer offenen Parklandschaft. Es wurde aufgeforstet, der Mittelteil zu großen Weideflächen umgestaltet, Alleen mit Futterbäumen gepflanzt und der Tierbestand um vom Aussterben bedrohte Haus- und Nutztiere erweitert. Mit der eigens für den Park gegründeten Scharnow-Stiftung „Tier hilft Mensch“ im Jahr 2004 bekam die Einrichtung ein neues Konzept. Der gemeinnützige Park ist ein „Park der Sinne“ für alle – Jung und Alt, Menschen mit und ohne Behinderung – geworden, der auch von Schulen, Kindergärten und zahlreichen Einrichtungen für behinderte Menschen als Ausflugsziel und Lernort genutzt wird. Gefeiert wird das Jubiläum am Samstag, 10., und Sonntag, 11. August, jeweils von 11 bis 17 Uhr mit einem bunten Parkfest mit Musik, Comedy, Kulinarik und Aktionen rund um das Thema „Tiere und Natur“. Es gelten die regulären Eintrittspreise.