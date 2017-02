Lauenbrücker Schützen: „Wir machen weiter“

Lauenbrück - Den Lauenbrücker Schützen geht es wie vielen anderen Traditionsvereinen: Langsam aber sicher schrumpft die Zahl der Mitglieder. Vergangenes Jahr fand sich erstmals kein Schützenkönig. Kinder und Jugendliche als Aktive von morgen? Fehlanzeige.

Dennoch, ihren Optimismus haben die Grünröcke noch lange nicht verloren. „Ein Jahr ohne König, das bleibt eine Ausnahme“, ließ Vereinsvorsitzende Inga Blümke während der mit 19 Mitgliedern nur mäßig besuchten Jahreshauptversammlung verlautbaren. An den Programmpunkten des diesjährigen Schützenfestes werde jedenfalls nicht gerüttelt. „Wir machen weiter!“ So werde Vize-König Günter Gruß den nicht vorhandenen Schützenkönig beim Abholen zu den Feierlichkeiten vertreten müssen, kündigte Blümke an.

Neben den Jahresberichten der Vereinschefin, der Damenleiterin und des Schießsportleiters standen an dem Abend auch Ehrungen langjähriger Mitglieder auf der Tagesordnung. Für 25-jährige Mitgliedschaft wurde Claus Wulf geehrt. Seit 40 Jahren hält Peter Grell dem Verein die Treue.

Schatzmeister Holger Käbe legte sowohl einen ausgeglichenen Kassenbericht 2016 wie auch einen Haushaltsplan 2017 vor.

Kandidaten in Ämtern bestätigt

Auch Neuwahlen zum Vorstand standen auf dem Programm der Schützen. Hierbei wurden mit Ute Schwiebert (Damenwartin) Holger Käbe (Schatzmeister), Inge Holsten (stellvertretende Schriftführerin), Inge Blümke (Vorsitzende), Michael Krause (Jugendwart) und Ronald Figiel (stellvertretender Kommandeur) als Mitglieder in ihren Ämtern bestätigt.

Gleich zu Beginn der Sitzung im Lauenbrücker Hof erhoben sich die Grünröcke von ihren Sitzen, um in aller Stille dem im vergangenen Jahr verstorbenen Schützenbruder Fritz Gerken zu gedenken.

lw