Bei Wind und Wetter

Gunda Schreiber: 41 Jahre für die Kreiszeitung unterwegs

+ Auch heute freut sich Gunda Schreiber darüber, morgens bei einer Tasse Kaffee die Rotenburger Kreiszeitung zu lesen.

Stemmerfeld - Von Lars Warnecke. Egal ob es regnet oder schneit, ob die Sonne scheint oder dicke Regenwolken am Himmel hängen: 41 Jahre lang ist Gunda Schreiber aus Stemmerfeld so gut wie jeden Morgen um sechs Uhr in der Früh aufgestanden, hat sich auf den Weg gemacht, um die Zeitungen auszutragen. Außer sonntags, da war ihr freier Tag. Stemmerfeld, Roter Moor, Fuhrenkamp – das war ihr Lieferbezirk. „Anfangs habe ich mich noch auf mein Fahrrad geschwungen, später dann die Touren mit dem Auto erledigt – man ist ja nicht jünger geworden“, sagt die 77-Jährige. Nebenbei hat sie nochmal eben drei Kinder aufgezogen und fast drei Jahrzehnte in der Stemmer Grundschule geputzt. Die rüstige Rentnerin gibt sich bescheiden: „Wenn mir das Zeitungsaustragen keinen Spaß gemacht hätte, dann hätte ich es ja auch nicht so lange gemacht.“ Was sie an der Arbeit als Zustellerin besonders geschätzt habe? „Die morgendliche Stille, man ist ja kaum anderen Menschen begegnet.“