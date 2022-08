Wie hoch darf es sein? Lauenbrücker Bauausschuss debattiert über Höhe von Grundstückseinfriedungen

Von: Lars Warnecke

Wie hoch ein Zaun sein darf, das ist im niedersächsischen Nachbarschaftsgesetz festgeschrieben. In Lauenbrück haben Grundstückeigentümer bis 1,80 Meter freie Hand – nur innerhalb von fünf Bebauungsplänen gibt es Einschränkungen. © Warnecke

Zoff um Zäune sind nicht selten unter Nachbarn. Auch in Lauenbrück gibt es aktuell einen Fall, der im gemeindlichen Bauausschuss aber eine noch viel weitergefasstere Debatte zur Folge hatte.

Lauenbrück – Schaut man sich Wohngrundstücke an, dann fallen einem solche und solche Einfriedungen ins Auge: Die einen Eigentümer, nennen wir sie zugespitzt die Verbarrikadierer, schotten sich von der Außenwelt komplett ab, hinter mannshohen Zäunen, andere bevorzugen lieber genau das Gegenteil. Ist ja oft auch schön, mit dem Nachbarn mal einen netten Plausch zu halten.

Und in Lauenbrück? Da beschäftigte die Politik jetzt eine bei der Gemeinde eingegangene Beschwerde eines namentlich nicht genannten Bürgers, genauer: den Bau- und Planungsausschuss. „Ein Anlieger aus dem Neubaugebiet Heidhorn hat uns darauf hingewiesen, dass der Zaun seines Nachbarn so hoch wäre, dass er selbst die Straße beim Verlassen seines Hofs nicht mehr einsehen kann“, gab Bürgermeister Jochen Intelmann bekannt. „Dann haben wir das mal geprüft und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass dieser Einwand insofern nicht begründet ist, weil man den Zaun dort 1,80 Meter hoch machen kann.“ Diese Regelung, so Intelmann, sei auch so im niedersächsischen Nachbarschaftsgesetz verankert. Nur gelte die nur in solchen Bereichen, in denen kein Bebauungsplan in Kraft gesetzt worden sei. Sprich: In fünf B-Plänen im Ort, sie heißen Heidhorn I und II sowie Dreyerkamp I, II und III , sind jeweils Zaunhöhen zur Straße hin von 1,20 Metern vorgegeben, andernorts, haben die Eigentümer freie Hand. „Die Frage ist jetzt, ob wir in diesen Plänen bei der Begrenzung bleiben wollen oder ob wir die Höhe generell an das Nachbarschaftsgesetz angleichen.“ Sein persönlicher Vorschlag: Begrünte Einfriedungen, also Hecken oder auch bepflanzte Zäune, nicht aber solche, die nur aus Plastik oder Holz bestehen, bis 1,80 Meter auch zur Straße hin zuzulassen. Und die Begründung lieferte der Bürgermeister gleich mit: „Die Grundstücke werden generell immer kleiner – so hätte man auch noch zur Straße hin Plätze, wo man sich ungesehen zurückziehen könnte.“ Bei 1,20 Meter Zaunhöhe, das verheimlichte er nicht, würde er sich selbst in solchen Bereichen eher unwohl fühlen.

Damit brachte der Bürgermeister eine lebhafte Debatte in Gang. Ratsherr Klaus Miesner (CDU) etwa plädierte unbedingt dafür, an dem Reglement in den B-Plänen nicht zu schrauben: „Wenn auf jeder Straßenseite alles 1,80 hoch wäre, wirkt das wie ein Schlauch – das möchte ich aber nicht haben“, betonte er. Und Ausschussvorsitzender Wolfgang Rosenbrock (SPD) erklärte, dass man erst alle fünf Pläne wieder anpacken müsste, wolle man die festgelegte Höhe nach oben schrauben. „Da gibt es dann sicherlich Probleme bei denen, die die 1,20 Meter jetzt einhalten.“

Zurück auf Intelmanns Platzaspekt kommend, sagte Kristina Kallweit (Grüne): „Falls sich jemand im Bikini auf der Liege sonnen möchte, dann kann man sich im Garten selber doch nochmal einen kleinen Sitzschutz bauen – das muss ja nicht genau an der Grundstücksgrenze sein.“ Ansonsten, ergänzte sie, müsse man sich eben ein anderes Haus kaufen: „Ich weiß schließlich doch, wo die Südseite liegt und wo ich meine Terrasse habe.“

Auch Planer Matthias Diercks von der PGN, der wegen eines ganz anderen Themas geladen war, ergriff das Wort: „Wir selbst setzen das seit Jahren schon immer mit 1,20 Metern fest, weil man in manchem Baugebiet gemerkt hat, dass es zu dicht wird, man im Begriff ist, sich zu verbarrikadieren.“ Aus seiner persönlichen Sicht sei genau diese Abschottung alles andere als attraktiv.

Auf den naturfreundlichen Aspekt kam derweil Alexandra Aeplinius (SPD) zu sprechen. Ihr Vorschlag: Während für Zäune, egal ob aus Brettern oder solche mit Plastikschleifen, die 1,20 Meter beibehalten werden sollten, könnte man Hecken oder Begrünungen, wie schon von Intelmann angesprochen, 1,80 Meter hoch lassen – „um Vögeln und anderen Tieren ausreichend Versteckmöglichkeiten zu bieten“, wie sie erklärte.

Als Freund von möglichst wenig Vorschriften in diesem Zusammenhang outete sich CDU-Mann Horst Milbrodt: „Wir müssen auch das Individuum sehen – die Leute sollen doch bitteschön selbst entscheiden dürfen, ob sie anonym wohnen wollen oder nicht.“ Dem konnte der Bürgermeister nur beipflichten. „Das Extremste wäre natürlich, die Grundstücksgestaltung komplett freizustellen, wofür ich fast schon wäre.“ So weit würde er dann aber doch nicht gehen wollen, erwiderte Milbrodt: „Dort, wo es Gefährdungspotenzial gibt, etwa an Kreuzungen, Ecken oder im Schulbereich, sollten wir wirklich streng sein, um Unfallgefahren durch Verdeckungen möglichst klein zu halten – und da können wir auf die B-Pläne zurückgreifen, andernorts haben wir eh kein Zugriffsrecht.“

„Und was antworten wir jetzt dem Anwohner aus dem Heidhorn, der sich beschwert hat?“, wollte der Bürgermeister nach all den Wortmeldungen abschließend wissen. Immerhin entspricht die Zaunhöhe seines Nachbarn exakt den Vorgaben des Nachbarschaftsgesetzes. „Da werden wir wohl nichts dran ändern können, uns obliegt es höchstens, ihn dazu aufzufordern, seine drei Holzelemente, die zur Straße stehen, zu entfernen oder auf 1,20 Meter zu kürzen.“ Oder diese Elemente nur 20 Zentimer nach hinten zu setzen“, warf Klaus Intelmann (SPD) ein. „Ihn auffordern, das müssen wir aber auf jeden Fall.“