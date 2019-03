Wenn das Phantom den Gast anschmachtet

In den musikalischen Zwischengängen gibt sich auch das Phantom der Oper die Ehre. Foto: Heyne

Stemmen – Löwe, Vampir und Aladin mitsamt Wunderlampe – ja, war im Landgut Stemmen denn weit nach Aschermittwoch noch Karneval? Mitnichten: Die Kostüme sind professionell und gehören zur Show des „Musical Dinners“, das erstmals in Stemmen Station machte. Rund 70 Gäste aller Altersstufen staunten nicht schlecht über die originalgetreuen Kostüme, in denen Valerie Koning und Thomas B. Franz zum Drei-Gänge-Menü beim „Dschungelmedley“ Auszüge aus den Erfolgsmusicals zum Besten gaben.

Es sollte nicht die letzte Überraschung des Abends bleiben: Ob Phantom der Oper, Mary Poppins oder Grease: Die beiden Sänger des 32-köpfigen Ensembles, das bei den mehr als 100 Auftritten pro Jahr in ganz Norddeutschland immer wieder neu zusammengewürfelt wird, zeigte sich äußerst publikumsnah – sehr zur Freude der Zuschauer, die gerade nicht unfreiwillig etwa ins Visier des „Phantoms der Oper“ gerieten und bühnenreif angeschmachtet wurden.

„Wir wollen den Zuschauern eine Mischung bieten, bei der für jeden etwas dabei ist“, verrät Franz, der genau wie seine Bühnenpartnerin an diesem Abend in mehr als eine Handvoll Outfits und Rollen schlüpfen wird. Koning ergänzt: „Jede Show ist anders, wir bauen auch gern mal etwas Neues ein.“ Feste Bestandteile sind neben dem „König der Löwen“ ebenso Auszüge aus „Die Schöne und das Biest“, und auch der Klassiker „Tanz der Vampire“ muss natürlich dabei sein – „aber uns ist auch wichtig, immer etwas Aktuelles dabei zu haben“, erklärt Franz, während er die Pause nutzt, in der die Gäste ihren zweiten Gang kredenzt bekommen, um ins nächste Kostüm zu schlüpfen.

Er und seine Partnerin freuen sich besonders auf den „Partyteil“: Bei „Grease“, „Ich war noch niemals in New York“ und „Mama Mia“ werde oft getanzt – so, wie sie bisher ihr Publikum hier erlebt haben, stehen die Chancen gut. Überhaupt punktet die Show mit Interaktion: Franz, der gleich zu Anfang zugegeben hat, Rotenburg, die Heimat einiger Besucher zu kennen („Da bin ich mal mit dem Zug durchgefahren“), weiß, wie man die Gäste einbezieht. Nach den ersten Songs hat er Gläser vertauscht, Lacher geerntet und die ein oder andere Arie zur Musik aus der Konserve geschmettert.

Gastgeber Alexander Trau vom Stemmer Landgut ist begeistert: „Musical Shows hatten wir schon einige hier, aber die Comedy und der Dialog mit dem Publikum – das ist einfach klasse!“ Er schätzt die routinierte und professionelle Zusammenarbeit. Indes quälen die Protagonisten ganz andere Probleme: Wie macht man aus einem Vampir einen Udo? Das „Umstyling“ live vor dem Publikum, ursprünglich aus der Not heraus geboren, dass die Künstlergarderobe zu weit von der Bühne entfernt war, wird zur Kultnummer, auch dank Franz‘ Udo-Imitation, die dem Idiolekt des Altrockers erstaunlich nahe kommt.

Das kommt an – nicht nur bei Franziska Greier. Die Neuenkirchenerin, eine „Musical-Novizin“, hat den Abend von ihrem Gatten geschenkt bekommen, der bei einer Firmenveranstaltung im Stemmer Landgut auf die Veranstaltung aufmerksam wurde. Sie ist begeistert, „wie professionell die Kostüme sind und wie die Sänger die Stücke umsetzen.“ Ihr Fazit: „Der Abend hat sich auf jeden Fall gelohnt.“ hey