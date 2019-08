Wenn der Beton abplatzt

Lauenbrück/Riepe - Von Lars Warnecke. An der Rieper Bahnbrücke nagt der Zahn der Zeit. 45 Jahre hat das Bauwerk aus Beton und Stahl, unter dem die Züge auf der Strecke Hamburg-Bremen beidseitig hindurchrauschen, nun schon auf dem Buckel. „Für diese Lebensdauer ist der Überbau – bis auf einige Abplatzungen – aber noch wirklich gut in Schuss“, sagt Karsten Holste. Er, der auf Baustatik spezialisierte Sachverständige, muss es wissen, nachdem sein Hamburger Ingenieurbüro den Brückenzustand auf Herz und Nieren geprüft hatte.

Darum sprach Holste jetzt auch im Bau- und Planungsausschuss der Samtgemeinde Fintel vor. Denn nicht die Bahn ist etwa für die Unterhaltung des Giganten zuständig, sondern die Kommune. Und das verschlingt natürlich Geld. Dabei zeigte der Fachmann den Politikern gleich mehrere, in den Kosten deutlich unterschiedliche Lösungsansätze auf, wie die Samtgemeinde ihre Überführung sanieren lassen könnte.

Bei der Frage, wo genau an der Brücke baulich Handlungsbedarf besteht, um so auch weiterhin die Verkehrssicherheit garantieren zu können, ließ Holste keinen Zweifel aufkommen: „Im Bereich der Kappen, die der freien Witterung ausgesetzt sind, haben wir durch Feuchtigkeitseintritt mittlerweile eine relativ starke Rissbildung – mit bis zu vier Millimetern.“ Risse, die teilweise auch schon Holstellen hätten, wodurch die Betonmatrix durch Regen und Frost immer weiter Schaden nehmen würde. „Und das ist gerade im Bereich des Bahnweges mit seinen Oberleitungen das Gefährliche, schließlich könnten sich bei einem mit 160 Stundenkilometern durchfahrenden Zug Teile aus dem Beton herauslösen.“ Auch die Widerlager, die damals, im Jahre 1974, noch auf Geheiß der Bahn direkt vor Ort gefertigt worden seien, hätten langsam, aber sicher ausgedient. „Im Prinzip ist so ein Verschleiß nichts Ungewöhnliches, unterliegen Baustoffe doch naturgemäß genauso einer gewissen Alterung, wie ein Auto, dessen Motor irgendwann anfängt zu rosten“, bemühte er den Vergleich.

Dass die massiven Kappen gewisse Abplatzungen aufzeigen würden, sei schon 2016 im Rahmen einer Anfangsprüfung festgellt worden. „Alle drei bis sechs Jahre kommt es zum Brücken-Tüv, wo man sich das Ganze flächig anschaut“, erläuterte der Ingenieur. Und so präsentierte er dem Gremium nun exakt drei von seinem Büro ausgearbeitete Varianten. Machbar sind die in der Umsetzung alle. So auch das Aufbringen einer elastischen, regenundurchlässigen Beschichtung. „Damit hätte man für einen Ersatz der Kappen, der irgendwann in Zukunft ganz gewiss gemacht werden müsste, zehn bis 15 Jahre zunächst einmal Zeit gewonnen“, verdeutliche Holste. Kostenpunkt: rund 150 000 Euro.

Möglichkeit Nummer zwei: eine Beschichtung der Kappen in zwei aufeinanderfolgenden Etappen. Nur würde dies der Samtgemeinde wegen der hohen Baustelleneinrichtungskosten mit geschätzt 235 000 Euro schon deutlich teurer zu stehen kommen. „Aus meiner Sicht wäre es die kritischste Variante, da hier einfach unnötige Kosten entstünden“, gab Holste eine Bewertung ab.

Am Ende ist es Variante drei, die wohl tatsächlich zur Realisierung kommen wird. Politik und Verwaltung machten jedenfalls keinen Hehl daraus, dass ein kompletter Kappenneubau, so wie von dem Fachmann vorgeschlagen, mit 350 000 Euro zwar die teuerste Lösung sei, dafür aber auch auf 80 Jahre betrachtet, die so ein Konstrukt halten würde, die dauerhafteste. „Nur jetzt notdürftig zu sanieren, wenn wir das in zehn Jahren ohnehin wieder am Hals haben, ist doch rausgeschmissenes Geld“, befand Ratsherr Michael Sablotzke (SPD), der sich im Zug der Baumaßnahme auch für eine Erneuerung der Fahrbahndecke aussprach. Dem wollte Tobias Krüger, der Samtgemeindebürgermeister, nicht widersprechen: „Es macht doch keinen Sinn, jetzt für Variante eins Geld in die Hand zu nehmen und nach zehn Jahren gibt man wieder eine halbe Million aus. Das tut vielleicht weh, auch, weil wir egal für welche Maßnahme hier keine Fördermittel bekommen werden, aber langfristig ist das die wirtschaftlich sinnvollste Lösung.“ Einen Beschluss fasste der Fachausschuss nicht. Noch nicht. Wenigstens die Richtung, in die es gehen soll, steht fest. Und auch das ist sicher: Bis es zur Umsetzung kommt, werden wohl noch ein paar Züge unter dem Bauwerk hindurchrauschen.