Lauenbrücker Feuerwehr macht Knut-Tag zum Dorf-Spektakel

Serie: 60 Minuten

+ Die Mitglieder der Jugend-Feuerwehr packten ordentlich mit an, um die eigene Kasse mit Spendengeldern zu füllen.

Lauenbrück – Samstagnachmittag in Lauenbrück: Schon von Weitem lässt sich erahnen, dass im Schwarzen Weg etwas los ist. Junge Männer auf Fahrrädern, Familien mit leeren Bollerwagen und ein Jugendlicher mit einer selbst gebauten XXL-Holzschubkarre, die an einen Sarg erinnert, kommen vom Feuerwehrhaus. Die Fracht der Neuankömmlinge wird von eilfertigen Jugendlichen in Feuerwehrkleidung schon erwartet: „Das sind wieder drei“, ruft ein Junge. Gemeinsam mit zwei Kumpels rennt er einer Gruppe älterer Herrschaften entgegen. Die beiden Tannenbäume, die ein Herr mittleren Alters hinter sich her schleift, werden ebenso beschlagnahmt wie das mit einem Seil an einen Gepäckträger gebundene Exemplar. Von noch mehr Kreativität beim Transport zeugt ein auf ein Rollbrett geschnallter Schlitten.