Weiterhin nur „grobe Planung“

Lauenbrück - Von Jana Rosebrock. Erneut standen die Neubaugebiete in Fintel und Vahlde bei einer Sitzung der Samtgemeinde im Fokus. Der Bau-, Planungs- und Umweltausschuss beriet über Änderungen der Flächennutzungspläne. Damit werden die Planungen wieder ein Stück konkreter.

Große Änderungen gebe es in Fintel nicht, fasste Bauamtsleiter Volker Behrens den aktualisierten Flächennutzungsplan der „Wohnbauflächen in Fintel Osterberg/Hinter den Höfen“ zusammen, dem der Fachausschuss am Donnerstag im Ratssaal in Lauenbrück zustimmte. Hauptsächlich ginge es bei der Änderung um die Darstellung des neuen Gebietes als „Wohnbaufläche“. Bisher sei dieser Bereich als Außenbereich beziehungsweise als landwirtschaftliche Fläche ausgezeichnet – eine Formalität also.

Wie schon im März lag auch dieses Mal wieder ein neuer Bebauungsentwurf vor. Doch auch dieser solle zur Anschauung dienen und zeige noch keine konkreten Baupläne, wie Behrens betonte. Der zweite Entwurf zeigt 80 Grundstücke auf einem Gebiet von etwa 76 000 Quadratmeter. „Für den Bebauungsplan ist dann auch die Gemeinde Fintel zuständig“, erklärte Behrens. Der Samtgemeinde gehe es zunächst nur um dem Flächennutzungsplan – also um „die grobe Planung“, wie Behrens es ausdrückte. Mithilfe des vorläufigen Bebauungsplanes konnten aber bereits die nötige Größe und Ausmaße der Fläche ermittelt werden. „Der nächste Schritt sind nun die Verhandlungen mit den Grundstückseigentümern über den Kauf der Flächen durch die Gemeinde“, beschrieb der Bauamtsleiter das weitere Vorgehen. Für das weitere Vorgehen sei das Planungsbüro Instara aus Bremen beauftragt worden. Wann das Neubaugebiet fertig werden soll, wurde nicht bekannt. Doch auch die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit wurde am Donnerstag beschlossen.

In Vahlde sind die Planungen nicht ganz so weit. Auch dort wurde die Ausweisung der Fläche, also des Bereiches hinter dem bisherigen Neubaugebiet zwischen Friedhofsweg und Alter Straße nach Fintel, als „Wohnbaufläche“ beschlossen sowie über die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit abgestimmt. Für das neue Gebiet „Am Friedhofsberg“ gebe es bisher noch keinen Bebauungsplan, damit werde jetzt aber ein Planungsbüro beauftragt. Das Neubaugebiet soll aber am Ende ähnlich aussehen wie das bereits vorhandene Areal an der Lauenbrücker Straße, indem es 15 Grundstücke sowie eine Straße mit Wendehammer gibt. „Es gab immer wieder Anläufe der Gemeinde Vahlde, um eine neue Wohnfläche zu erschließen“, beschrieb Behrens die Anfänge des Projektes. „Doch dies scheiterte immer wieder an verschiedenen Belangen, wie Naturschutz, Niederungsbereichen oder zu hohen Emissionen.“ Der Landkreis habe schließlich die Fläche am Friedhofsberg vorgeschlagen, die die nötigen Voraussetzungen erfüllt und „den Ortskern abrundet“, wie er es ausdrückte. Die Fläche fällt mit etwa 16 000 Quadtatmetern sehr viel kleiner aus als die des Neubaugebietes in Fintel. Die Kosten der beschlossenen Änderungen wurden mit jeweils 10 000 Euro veranschlagt.