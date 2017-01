15 weitere Krippenplätze – Anbau an Finteler Kindergarten kann kommen

Die Pläne lagen schon in der Schublade bereit, nun werden sie herausgeholt. 15 weitere Krippenplätze sollen in Fintel entstehen. Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen. Angebaut wird an den Kindergarten Vintloh-Zwerge an der Schneverdinger Straße. Abzüglich der Förderung des Landes Niedersachsen über 180 000 Euro belaufen sich die Kosten auf rund 585 000 Euro. Als Bauträger fungiert die Gemeinde Fintel, die Inbetriebnahme der Einrichtung obliegt der Samtgemeinde. Frühestens ab November dieses Jahres kann mit der Fertigstellung der Baumaßnahme gerechnet werden, heißt es aus dem Lauenbrücker Rathaus. Für diejenigen Eltern mit Betreuungsbedarf zum neuen Kindergartenjahr, denen im August noch kein Platz angeboten werden kann, solle in Kooperation mit den Eltern und der Leitung des Kindergartens noch an einer Zwischenlösung gearbeitet werden, teilt die Verwaltung weiter mit. Auch die Planungen für den Anbau der Kindertagesstätte in Vahlde liefen nach Auskunft der Samtgemeinde bereits auf Hochtouren und würden in Kürze im dortigen Gemeinderat erörtert.