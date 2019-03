„Was passiert mit unseren Böden?“

Stemmen – Ende Februar reichte der Netzbetreiber Tennet die Korridorvorschläge für die geplante Stromautobahn „SuedLink“ bei der Bundesnetzagentur ein. Entgegen des im Vorfeld diskutierten Streckenverlaufs von 2016 verläuft die Trasse nun östlicher durch den Kreis Rotenburg – an Scheeßel vorbei in den Heidekreis bei Stellichte. Grund genug für den Landvolk-Kreisverband Rotenburg-Verden, alle potenziell davon betroffenen Mitglieder – und das sind immerhin 800 an der Zahl – zu einer Infoveranstaltung zum Thema „SuedLink“ einzuladen. So hätten sich am Dienstagabend rund 200 Landwirte im Landgut Stemmen getroffen, um den Ausführungen von Elisabeth Benecke, Referentin für Bürgerbeteiligung SuedLink/Tennet, sowie Holger Hennies, Vizepräsident des Landvolks Niedersachsen, ein Ohr zu schenken. Das berichtet der Kreisverband in einer Mitteilung an die Rotenburger Kreiszeitung.

Zunächst habe Benecke das Wort ergriffen und erklärte den anwesenden Landwirten die Vorgehensweise bei der Korridor- beziehungsweise Streckenplanung, die so auch bei der Bundesnetzagentur eingereicht wurde und dort nun zur Prüfung liegt. „Insgesamt haben wir bei unseren Untersuchungen rund 150 Kriterien beachtet“, wird Benecke in der Mitteilung zitiert. „In unserem vorläufigen Vorschlag von 2016 waren es hingegen nur etwa 80, weshalb sich der Streckenverlauf noch einmal geändert hat.“ In drei Schritten hätten Experten die unterschiedlichsten Streckenverläufe bewertet. Zu den Hauptkriterien gehörten dabei: Bereiche mit eingeschränkter Planungsfreiheit, quantitative und qualitative Merkmale sowie Wirtschaftlichkeit und Länge. Was in der Diskussion nach Beneckes Vortrag laut Landvolk sofort klar geworden sei: Die anwesenden Landwirte haben noch viele Fragen, die sich vor allem mit der Thematik der Temperaturerhöhung in den Böden beschäftigen. Dabei sei es darum gegangen, welche Kabel wie tief in den Boden verlegt werden. Benecke erklärte, dass noch nicht klar sei, wie viel Abwärme tatsächlich an der Oberfläche ankommt und dass dazu noch Feldversuche stattfinden würden. Außerdem ginge es aus elektrotechnischer Sicht nicht, die Kabel statt wie geplant in 1,80 Meter eventuelle zwei Meter oder tiefer unter die Erde zu verlegen. Einige Landwirte hätten sich bereits mit einer speziellen Verlegetechnik vertraut gemacht und brächten das AGS-Verfahren in die Debatte ein, heißt es in der Mitteilung weiter. Hierbei handelt es sich um eine Kabelverlegetechnik mit der Option der aktiv gekühlten Stromübertragung. Die Landwirte würden hier weniger die Gefahr für Temperaturerhöhung sehen. Zumal für die spätere Wiederbewirtschaftung der Fläche nicht nur die Oberflächentemperatur entscheidend sei. „Gibt es im Winter keinen Bodenfrost mehr, haben wir ein Problem und können das Feld nicht mehr wie gewohnt ertragreich bewirtschaften“, habe ein Landwirt an dem Abend seine Sorge zum Ausdruck gebracht.

Dass die Sorgen und Ängste der Landwirte berechtigt sind, habe laut dem Kreisverband anschließend Holger Hennies in seinem Vortrag noch einmal herausgestellt. „Wir wollen diese Trasse nicht verhindern. Da es sich aber größtenteils um landwirtschaftliche Flächen handelt, wollen wir als Berufsstand enger in den Prozess mit einbezogen werden“, wird der Vizepräsident des Landvolks Niedersachsen zitiert. So könne es nicht sein, dass bei der Abwägung der Korridorplanung der Naturschutz immer über den Belangen der Landwirtschaft stünde.

Hier würde deutlich, dass die normale Flächennutzung bei der Abwägung keinerlei Rolle gespielt habe. Zu der Frage, warum die Kabel nicht zwei Meter oder tiefer in den Boden verlegt werden könnten, habe Hennies auch eine passende Antwort liefern können: Ein Fachmann habe ihm erklärt, dass die einzelnen Kabel dann acht Meter voneinander entfernt gelegt werden müssten, da sie sich sonst thermisch beeinflussen würden. „Wir haben also doch ein Wärmeproblem“, betonte er. Auswirkungen der befürchteten Bodenerwärmung seien unter anderem die Krautfäule, aber auch weitere Schadensbilder. „Damit wir als Landwirte auf den von ,SuedLink‘ beeinträchtigten Feldern weiterhin ertragreich wirtschaften können, ist eine wiederkehrende Zahlung unumgänglich“, bekräftigte Hennies. „Mein Junior würde mir das sonst nicht verzeihen, wenn er in 20 Jahren den Hof übernimmt mit Ackerflächen, die teilweise nicht ertragreich sind.“ Außerdem würden die Landwirte genauso ein dauerhaftes Risiko beim Netzausbau wie Tennet tragen – und die erhielten schließlich einen Garantiefonds von 6,91 Prozent, während Landwirte umgerechnet knapp ein Zehntel davon erhielten.

Insgesamt, schließt das Landvolk ab, sei an dem Abend noch einmal deutlich geworden, dass sich die Landwirte zwar bereits intensiv mit der Thematik auseinandergesetzt haben und auch aktiv an der Problemlösung mitarbeiten möchten, sie sich aber gleichzeitig bei vielen Sorgen im Stich gelassen fühlen und auf adäquate Antworten (Stichwort Wärmebelastung) warten würden. lw