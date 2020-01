Slamformat Poetry im Park: Vorhang fällt im Landpark

Zum letzten Mal – zumindest in der bisherigen Form – werden die Zuschauer unter der Thing-Eiche im Landpark Lauenbrück dieses Jahr die Poeten auf der Bühne bewerten.

Lauenbrück – Freunde der gewählten Wortkunst wird der Eintrag des Landparks Lauenbrück im sozialen Medium „Facebook“ irritiert haben. Dort heißt es seitens der Veranstalter: „Es wird gemunkelt, dass Poetry im Park in dieser Form und unter künstlerischer Leitung von Moderator Hauke Prigge 2020 zum letzten Mal stattfinden soll.“

Marketing-Managerin Nina Grünewald bestätigt, was viele nicht glauben können: Nach acht erfolgreichen Jahren mit jeweils vielen hundert Zuschauern und einigen der besten deutschsprachigen Wortpoeten soll die Kult-Veranstaltung unter freiem Himmel bei der Thing-Eiche am 26. Juni ihr Ende finden. Wenn dann vier Poetry Slammer in sechs Minuten ihre selbst verfassten Texte, ob Rap, Kurzgeschichte oder Liebeslyrik, im Ambiente des Landparks inmitten der Tiergehege vortragen, wird die Publikumsjury zum letzten Mal in dieser Form die Wertungsschilder hochhalten, um bei der proklamierten „Best-Of-Poetry-Slam-Edition“ auf der Naturbühne den Gewinner des sagenhaften „goldenen Geweihs“ zu küren.

Aber warum? Initiator und Moderator Hauke Prigge gibt auf Nachfrage der Kreiszeitung Auskunft: „Für mich wird es das letzte Jahr Poetry im Park sein. Ich liebe das Event und bin sehr stolz darauf, was wir gemeinsam mit dem Park in den ganzen Jahren aufgebaut haben.“ Gleichzeitig merke er jedoch jedes Jahr, wie es zeitlich schwieriger werde, den eigenen Teil der Organisation zu wuppen – „einfach aufgrund anderer Verpflichtungen.“ Der Wahl-Berliner bestätigt, dass es „Poetry im Park“ im gewohnten Format und mit ihm als Moderator 2021 nicht mehr geben werde. „Für dieses Jahr ist mein Ziel, ein großartiges Finale auf die Beine zu stellen – auch schon in einer etwas anderen Form und trotzdem mit den besten Künstlern.“

Dies müsse jedoch keineswegs das komplette „Aus“ für Poetry Slams im Landpark bedeuten, betont Katharina von Schiller vom Landpark. „In der Szene hat sich in den vergangenen Jahren viel getan, es gibt viele spannende neue Trends“, meint die Mit-Inhaberin. Einiges habe man bereits aufgegriffen, etwa beim Weihnachtsslam oder dem Slam unter dem Motto „Dead or Alive“. „Gut möglich, dass ab dem nächsten Jahr etwas Neues kommt – wir sind noch in den Planungen“, verrät von Schiller. Und auch Grünewald ist optimistisch: „Es gibt bestimmt auch örtlich ambitionierte Slammer, die die Moderation übernehmen würden!“

Kartenbestellungen für das Finale am 26. Juni können per E-Mail an sekretariat@landpark.de oder unter 04267 / 954760 getätigt werden.