Pyrotechniker Christoph von Fintel tourt sechs Monate mit Rammstein

Von: Lars Warnecke

Teilen

Lange Tage, lange Wochen im Knochenjob: Beim Aufbau im Stadion sind Pyrotechniker wie Christoph von Fintel meistens die ersten, beim Abbau die letzten. © -

Die Familie daheim hat er in sechs Monaten nur vier Tage lang gesehen, mit der Band Rammstein stand er nämlich ein halbes Jahr lang auf der Bühne – auf deren Welttournee.

Fintel – Er ist eigentlich Rammstein-Fan, hat mehr Konzerte der Band gesehen als die meisten anderen, würde die Songs der Band im Auto oder zuhause aber eher nicht hören – ein Widerspruch? Nicht wirklich. Christoph von Fintel ist gerade von einer Welttournee mit dem wohl erfolgreichsten musikalischen deutschen Exportschlager zurück. Der Pyrotechniker war ein halbes Jahr mit Till Lindemann & Co. unterwegs, so lange am Stück wie noch nie.

Wie viele Länder der Tross von mehr als 100 Lkw mit Equipment und rund 150-köpfiger mitreisender Crew zwischen Mitte April und Mitte September bereist hat, weiß der Finteler gar nicht mehr genau. Der Stapel an Tourpässen, die er hervorkramt, würden einem Kartenspiel zur Ehre gereichen. Belgien, Polen, Kanada, USA – „andere Bands teilen das in mehrere Abschnitte ein, machen zwischendurch ein paar Wochen Pause“, berichtet der Pyrotechniker, einer von 13 auf der Tour. Nicht so Rammstein. Gerade mal vier Tage war der zweifache Familienvater zu Hause, den sechsten Geburtstag der Tochter und den zweiten seines Sohnes verpasste er. Bitter, aber selbst gewählt – und von Fintel würde es immer so wieder machen. Pyrotechniker, das ist nach wie vor sein Traumjob.

Nach der Pandemie – von Fintel und sein Bruder, ebenfalls „bekennender Vagabund“ im Tourneezirkus – hatten sich wie viele andere als Handwerker und auf dem Bau verding. Als es wieder losging, sei es sofort wieder dagewesen: „das Adrenalin, wenn du von der Bühne blickst und siehst in glückliche Gesichter oder spürst, wie die hüpfende Menge von 60.000 Fans die massive Bühne zum Schaukeln bringt.“ Das war in Mexiko, dem letzten Stopp der Tournee. „Krass, wie die Leute da abgehen“, hat der gelernte Logistiker festgestellt. Das Band-Logo auf den Tourbussen musste abgeklebt werden, „man selbst darf niemandem verraten, in welchem Hotel man absteigt oder irgendwas tragen, was den Job verrät – sonst wirst du umlagert.“

Abhängen mit der Band, durchfeierte Nächte, die ganze Welt sehen – so glamourös, wie sich viele sein Berufsleben vorstellen, ist der Knochenjob allerdings nicht. Sicher, das Nächtigen in Vier- bis Fünf-Sterne-Hotels, die Fahrten mit dem komfortablen Nightliner, das Catering durch die mitreisenden Köche – sie sind in der „Blase“ des professionellen Tourlebens Alltag. Das brauche es allerdings auch, gerade wenn man sich nach langen Tagen („Pyrotechniker sind in der Regel morgens die ersten und abends die letzten“) mit zwölf Stunden und mehr in ein wenig Privatsphäre zurückziehen möchte. Feiern, Partys, das Feierabendbier unter der Dusche – dafür ist der Job von Fintels auf Dauer zu anstrengend. Er achtet auf sich, geht ins hoteleigene Fitnessstudio, versucht, seinen Kindern trotz Zeitverschiebung jeden Tag wenigstens „Guten Morgen“ und „Gute Nacht“ zu sagen. Das habe auch den Übergang zwischen den beiden Welten erleichtert. Normalerweise brauche er ein, zwei Wochen, um wieder zu Hause und im Leben in der Provinz anzukommen, „dieses Mal ging es schneller.“ Auch für seine Familie schätzt er sich glücklich, wie für so vieles im Leben: Wer niemanden hat, der auf ihn daheim wartet, verfällt nicht selten dem Alkohol.

Dass sein Leben zwischen zwei Welten und langen Phasen auf Reisen („Nicht immer so lang für einen Kunden, aber schon sechs bis neun Monate pro Jahr mit wenigen Tagen Pause unterwegs“) verlaufen würde, war dem Finteler, der erste pyrotechnische Gehversuche beim Pyroland und über Freund Boris Delic bei der Rammstein-Tributeband „Feuerengel“ machte, schon früh klar. Er hatte Glück: Seine damalige Freundin, jetzige Frau und Mutter der beiden Kinder, akzeptierte die Konsequenzen, die der Traumjob von damals und heute mit sich bringt; bei anderen Kollegen gehen Beziehungen in die Brüche. Ob es daran liegt, dass er trotz der Fünf-Sterne-Hotels, der Nähe zu den Stars und dem Adrenalin, den der Jubel von zehntausenden Fans freisetzt, geerdet geblieben ist? Die Frage müsse seine Frau beantworten, meint er mit einem Grinsen.

Eine der wohl aufwändigsten Pyroshows bei einer Stadion-Tournee überhaupt wird von einem Dutzend Pyrotechnikern betreut, jeder mit eigenen Verantwortlichkeiten. © -

Fakt ist: Das Feiern überlässt er anderen, die Nähe zu den Musikern hängt er nicht an die große Glocke. Auf dem Bau wussten nur wenige von seinem eigentlichen Job, wenn jemand davon erzählte, waren es Kollegen vor dritten. Auch von Selfies und Autogrammen hält er nichts: „Das ist unprofessionell“, genau wie der Verkauf von Geschenken der Produktionsfirma an das mitreisende Team, das von einigen schwarzen Schafen als Merchandise im Internet vertickt wird. Dabei hätte gerade die jüngste Tour der Brachialrocker ob ihrer Superlative Potenzial zum Angeben: Mehr Pyrotechnik wurde wohl bei keiner Tournee weltweit je gezündet, allein für den Transport der Technik wurden sieben Boeings gechartert – da staunten selbst die erfahrenen Piloten. Dafür steht jeder der Pyrotechniker für das Gelingen seines Parts in der Verantwortung, „beim ersten Mal, wenn etwas nicht funktioniert, sagt keiner was, beim zweiten Mal kommen die Fragen“. Wichtig seien Automatismen – „aber auch, immer wieder aus Routine aufrütteln, sonst wird man unaufmerksam.“ Respekt für seine Aufgaben hat er immer noch; am Anfang der Tournee träumt er manchmal den immer wiederkehrenden Albtraum: „Man drückt den Knopf und es passiert einfach nichts.“

Für die reibungslosen Abläufe betreibt die Produktionsfirma einen enormen Aufwand; Elektriker, Schweißer und andere Handwerker reisen mit. Als die für die Show entscheidende Hebebühne ausfiel, weil keine Ersatzmotoren an Bord waren, wurde ein Spezialist aus England beordert – innerhalb von sechs Stunden musste der Defekt behoben sein. Von Fintel ist für die tragbaren Spezialeffekte wie Hand-Flammenwerfer oder den Kinderwagen zuständig, dessen Innenleben er nach Vorgaben der Band mit den Vorrichtungen für Pyrotechnik bestückte. Ihm obliegt es, dem Pianisten die Pyro-Weste anzulegen, den Zünder für Sänger Till Lindemanns Flammenwerfer zu entriegeln, nach der Show alles nachzufüllen – stressig war das bei Doppelshows an einem Tag – und Nachschub zu ordern. Letztere Aufgabe übernimmt der gelernte Logistiker aus Verbundenheit auch für die alten Freunde von „Feuerengel“, „auch wenn das in Zeiten von Materialknappheit immer schwieriger wird.“ Einige Artikel wie Zünder verdreifachen sich im Preis, andere sind gar nicht mehr zu bekommen, weil zum Beispiel die Produzenten in den USA militärischen Kunden bei der Belieferung den Vorrang geben.

Das Wichtigste aus dem Landkreis Rotenburg: Immer samstags um 7:30 Uhr in Ihr Mail-Postfach – jetzt kostenlos anmelden.

Der Mann am Küchentisch hätte noch viel zu erzählen aus der Welt, die so verschieden ist vom Hier und Jetzt. Doch nun kommen Frau und Kinder vom Spielplatz nach Hause. Die Umarmung vom Sohnemann, er genießt sie ebenso wie den Spaß mit der Tochter, die sich glucksend an seinen Hals hängt. Der Terminkalender für das nächste Jahr füllt sich bereits, ab April wird die nächste Rammstein-Stadiontour vorbereitet, ab nächster Woche ist er drei Wochen in Berlin für eine Fernsehproduktion mit Joko Winterscheidt. Ein Termin im nächsten Jahr ist rot geblockt: der 19. August. „Egal, wo ich dann gerade bin oder wie weit ich nach Hause fahren muss“ – die Einschulung seiner Tochter wird sich von Fintel nicht entgehen lassen.