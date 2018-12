Vom Volumen her auf Rekordniveau

Lauenbrück - Von Hannes Ujen. Unter Vorsitz von Ulrich Brunkhorst (CDU) hat der Finanzausschuss der Samtgemeinde Fintel am Donnerstagabend einstimmig den Haushaltsplan beschlossen – mit Ergebnis- und Finanzhaushaltsplan, dem Investitionsprogramm 2019, dem Stellenplan 2019 sowie der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019. Mit kleinen Änderungen oder Ergänzungen wird er dann am Donnerstag, 13. Dezember, zur endgültigen Entscheidung dem Samtgemeinderat Fintel vorgelegt.

Kämmerer Friedhelm Indorf gab dem Fachausschuss einen Gesamtüberblick mit Eckdaten und Ausblicke auf zukünftige Jahre: „Vor uns liegt ein Finanzhaushalt, der vom Volumen her noch nie so hoch war wie heute. In Zahlen sind das: 12,5 Millionen Euro bei den Erträgen und Einzahlungen (7,7 Prozent mehr als im Vorjahr) und 13 Millionen Euro bei den Auszahlungen (8,3 Prozent mehr als im Vorjahr).“

Im Ergebnishaushalt 2019 erwartet der Kämmerer Erträge von 9,934 Millionen Euro, gegenüber Aufwendungen von 10,195 Millionen Euro. Das entspricht einem Defizit von 261 000 Euro. Im außerordentlichen Ergebnis werden noch 70 000 Euro Überschuss, abhängig vom Baulandverkauf in Lauenbrück veranschlagt. Das negative Ergebnis wird verursacht durch erneut deutlich ansteigenden Zuschussbedarf für den Betrieb der Kitas infolge der Einrichtung weiterer Gruppen und Ausbau der Betreuungszeiten sowie im kleineren Umfang durch Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte. Zu Buche schlagen außerdem Sanierungen der Gemeindeverbindungsstraßen, die Bahnüberführung in Riepe, Teilstücke der Schmutzwasserkanäle und deren Digitalisierung sowie die Digitalisierung auf Verwaltungsebene. „Die Samtgemeindeumlage mussten wir um zwei Prozent auf insgesamt 3,349 Millionen Euro erhöhen“, so Indorf. Das entspricht im Einzelnen für Fintel 1,317 Millionen Euro, Helvesiek 377 981 Euro, Lauenbrück 988 277 Euro, Stemmen 385 581 Euro und Vahlde 280 647 Euro.“

Viele Maßnahmen im Schulbereich

Die Samtgemeindeumlage wird zu je 50 Prozent nach Einwohnerzahl und Steuerkraft festgesetzt. Per 30. Juni wurden insgesamt 7 450 Einwohner gezählt, davon in Fintel 2 864, Helvesiek 794, Lauenbrück 2307, Stemmen 815 und Vahlde 670 Personen. Die Schülerzahlen sind in den vergangenen etwa 18 Jahren rückläufig und belaufen sich derzeit auf 467. Im Schulbereich stehen Sanierungen, Glasfaseranbindungen sowie Umbau und Erweiterung der Grundschule Lauenbrück an. Vorplanungen dazu laufen.

Im Bereich „Feuerschutz“ werden 610 000 Euro für den Bau und die Ausstattung des neuen Feuerwehrhauses in Helvesiek bereitgestellt. Der Schuldenstand durch aufgenommene Darlehen beläuft sich bis zum 31. Dezember auf 5,831 Millionen Euro – das entspricht 788 Euro pro Einwohner. „Aus heutiger Sicht wird der Schuldenstand bis Ende 2019 auf 8,6 Millionen Euro anwachsen, seinen Höchststand 2020 erreichen und danach wieder absinken“, beurteilt Kämmerer Friedhelm Indorf die angespannte Finanzsituation der Samtgemeinde Fintel.