Samtgemeinde Fintel geht mit einer virtuellen Ideenkarte auf Projektsuche

Von: Judith Tausendfreund

Teilen

Sven Maier, Claus Aselmann und Matthias Weiß (v.l.) hoffen auf viele Einträge in der virtuellen Klimaschutzkarte. © Tausendfreund

Engagierte Bürger können zwei Monate lang ihre Ideen in Sachen Nachhaltigkeit auf einer Klimaschutzkarte eintragen und dort auch Kommentare hinterlassen. Am Ende fließen die Vorschläge in das noch zu entwickelnde Klimaschutzkonzept.

Lauenbrück – Wie beteiligt man die Öffentlichkeit an Projekten, die zwar alle etwas angehen, aber auch alle etwas mit eigenen Bemühungen zu tun haben? Diese Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten. Einen Versuch in eigener Sache startet die Samtgemeinde Fintel mit der Ideenkarte für Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Seit Samstag, 1. April, ist diese virtuelle Karte online, erste Einträge sind mittlerweile schon vorgenommen – und genau das ist gewollt: Die Karte lädt ein, eigene Ideen in Sachen Klimaschutz zu kommunizieren und auch zu kommentieren. So soll eine Sammlung von Ideen entstehen, die dann später in das ohnehin zu erstellende Klimaschutzkonzept der Samtgemeinde einfließen kann.

Die Methode ist barrierefrei

„Wir haben die Karte ja schon im Klimaausschuss vorgestellt, aber jetzt geht es wirklich um die Beteiligung der Öffentlichkeit“, erklärt Klimaschutzmanager Matthias Weiß. Durch dieses virtuelle Tool seien die Menschen von zu Hause aus in der Lage, sich aktiv am Klimaschutz zu beteiligen. „Diese Methode ist barrierefrei, jeder kann dabei sein“, so Weiß. Außerdem sei die Methode gut, da sie sich am Lebensalltag der Bürger orientiere.

Jetzt geht es wirklich um die Beteiligung der Öffentlichkeit

Wer allerdings kein Internet hat oder lieber auf dem klassischen Kommunikationsweg unterwegs ist, kann auch jederzeit ins Rathaus der Samtgemeinde kommen. Diese Ergänzung gibt Samtgemeinde Bürgermeister Sven Maier jedem Einwohner der Kommune gerne mit auf den Weg. Am besten sei es in diesem Fall, sich direkt an Matthias Weiß zu wenden.

Zwei Monate, vom 1. April bis zum 31. Mai ist die Ideenkarte „offen“: In dieser Zeit können Vorschläge und Ideen auf der Karte eingetragen und kommentiert werden. „Wir kontrollieren die Einträge natürlich“, erklärt Weiß – schließlich muss er sicherstellen, dass die Einträge sachbezogen bleiben. Für die Samtgemeinde Fintel ist die ganze Sache zwar eine Premiere, „aber viele meiner bundesweit tätigen Kollegen haben schon sehr gute Erfahrungen mit der Karte gemacht“, so Weiß. Mehrere hundert Karten sind schon entstanden. Beispielsweise in Varel, Landkreis Friesland, waren in der dortigen Karte schon nach einer Woche über 100 Einträge vermerkt, so der Klimaschutzmanager, sichtbar gespannt auf den Elan der Bürger in der Samtgemeinde.

Die Klimaschutzkarten werden bundesweit eingesetzt

Die Karte selbst zeigt das Gebiet der Samtgemeinde. Die möglichen Einträge sind in verschiedenen Unterkategorien zugeordnet: Mal geht es um Bauen und Stadtentwicklung, mal um Mobilität und mal um Energie. Auch Jugend und Bildung oder Konsum und Abfall sind Rubriken, die mit innovativen Ideen gefüllt werden können.

Nach den zwei Monaten, in denen die Einträge vorgenommen werden können, wird die Karte zwar weiterhin online sichtbar bleiben, Einträge kann man dann aber nicht mehr vornehmen. „Wir prüfen dann aber nach und nach jede Idee“, so Maier. Er und seine Mitstreiter untersuchen dann, ob die Vorschläge sinnvoll, machbar und auch förderfähig sind. „Es gibt viele Möglichkeiten, gute Ideen umzusetzen – diese müssen aber eben der Reihe nach betrachtet werden“, sagt Weiß. Daher werden die Ideen dann auch im Klimaausschuss vorgestellt und beraten. „Das an sich wird schon spannend“, so Claus Aselmann (CDU), Vorsitzender des Klimaausschusses. Anschließend gilt es, in der Samtgemeinde, aber auch im Dialog mit den Gemeinden, die Vorschläge weiter zu prüfen.

Ein Dialog mit den Mitgliedsgemeinden ist erwünscht

„Wenn es zum Beispiel bauliche Maßnahmen sind, die umgesetzt werden sollen, dann müssen wir das im Einzelnen mit den Gemeinden absprechen“, so Maier weiter. Möglicherweise werde man nicht alle Ideen in das Klimaschutzkonzept integrieren können. „Es gibt auch Vorschläge, die dann nicht von den Kommunen umgesetzt werden können, die aber dennoch ihre Berechtigung haben“, ergänzt Maier.

Beispielsweise wenn es darum gehe, regionale Produkte zu vermarkten, sei die Gemeinde der falsche Ansprechpartner. Aber man könne dann als Gemeinde Kooperationen mit den entsprechenden Anbietern anregen. „Wir wollen auch Menschen zusammen bringen“, so der Klimaschutzmanager.

Auch Maier kann sich vorstellen, dass durch die Diskussionen zwischen der Samtgemeinde und den Gemeinden im Dialog noch ganz neue Ideen entstehen. „Wichtig ist jetzt vor allem, dass sich alle beteiligen“, berichtet Weiß. Denn führt er weiter aus, „wir brauchen den Input der Bürger“. Klimaschutz werde in Zukunft alle betreffen, Verwaltung, Politik, Bürger. „Daher wollen wir auch ein Konzept erstellen, in dem sich wirklich alle wieder finden.

Die Ideenkarte der Samtgemeinde Fintel ist unter www.ideenkarte.de/sg-fintel/ online. Interessierte Privatpersonen, Unternehmen sowie Vereine können Vorschläge zum Klimaschutz verfassen und verorten sowie auf Beiträge anderer reagieren. Dabei gibt es thematisch kaum Einschränkungen. Von Gebäudesanierung über klimafreundliche Mobilität bis hin zu erneuerbaren Energien sind Vorschläge jeglicher Art erwünscht.