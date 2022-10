Wümme-Wasserlehrpfad in Lauenbrück: Verkehrsverein erneuert Hinweistafel

Von: Lars Warnecke

Teilen

Mehr Information, mehr Orientierung soll die neue Tafel für den Wasserlehrpfad Wümme bieten. Das ist aus Sicht von Volker Steinbruch (v.l.), Heino Peters und Britta Bollenhagen (alle Verkehrsverein) sowie Lauenbrücks Bürgermeister Jochen Intelmann auch prima gelungen. © Warnecke

Die Hinweistafel für den Wasserlehrpfad Wümme am Lauenbrücker Ortseingang erstrahlt in neuem Glanz. Dafür haben der Verkehrsverein und die Gemeinde erneut an einem Strang gezogen.

Lauenbrück – Britta Bollenhagen steht vor der überdachten Tafel. „Ein bisschen sieht es ja aus wie eine Lunge – wie eine grüne Lunge“, kommt es der Lauenbrückerin, die sich seit gut zwei Jahren im Vorstand des Verkehrsvereins der Samtgemeinde Fintel engagiert, durch den Kopf geschossen. Recht hat die Schriftführerin. Die „Lunge“ – sie markiert einen Teil des Wanderweges „Rund um Lauenbrück“, den Wasserlehrpfad Wümme.

Und wie bei dem Naherholungsnetz in Gänze, hat Heino Peters (79) auch bei diesem Projekt maßgeblich seine Finger im Spiel. „Seit zwölf Jahren habe ich an diesem Wanderweg gearbeitet“, sagt der emsige Vorsitzende und frühere Fintauschulleiter. Begonnen habe alles 2010 mit der Bocksbrücken-Ertüchtigung. „Dieser Wasserlehrpfad hat eine lange Geschichte – und das durchzieht im Grunde unser Zusammensein im Verein.“

Warum er und Bollenhagen sowie Volker Steinbruch, der zweite Vorsitzende und Lauenbrücks Bürgermeister Jochen Intelmann (SPD) für einen Pressetermin am Ortseingang vor der Wümmebrücke aufgeschlagen sind, wo das von der Gemeinde finanzierte Hinweisschild gut sichtbar platziert ist? Ganz einfach: Die alte Tafel, an der schon kräftig der Zahn der Zeit genagt hatte, ist gegen eine neue ausgetauscht worden. Wer genau hinschaut, wird feststellen: Hier ist vieles, was vorher nicht eingezeichnet war, um zahlreiche Textdetails und eine Legende ergänzt worden – zur besseren Orientierung, wie Peters, der für die Ausschmückung in Absprache mit der Gemeinde verantwortlich war, berichtet. „Ich bin ein ewiger Kritiker gewesen, bis aus meiner Sicht wirklich alles perfekt war.“

Alles viel erklärender

Im Ergebnis heißt das: Wege und Straßen sind nun alle vollständig mit ihren Namen versehen (unter anderem der Schmiedeberg), die Bocksbrücke ist als solche gekennzeichnet, ebenso das Regenrückhaltebecken sowie die Alte Löweninsel. Und: Markante Orte wie das Mobilheimgelände, die Fintau-Mündung, die Grundschule, die Martin-Luther-Kirche, der Kindergarten und das Rathaus sind geografisch verortet. Der Schülerweg musste dagegen als Teil des Rundweges rausfallen. Warum? „Das ist die Konsequenz aus der Bautätigkeit für die neue Grundschule, da wird man später nicht mehr gut durchkommen können“ erläutert der 79-Jährige. Stattdessen sei der Gartenweg als Lückenschluss „nachgerückt“.

Dass der Lehrpfad mit seinen einzelnen, jeweils mit eigenen kleinen Infotafeln gekennzeichneten Stationen bei Einheimischen wie Auswärtigen gut ankommt, freut die Verantwortlichen vom Verkehrsverein natürlich ungemein. „Dort ist man halbwegs für sich allein, kann mal durchatmen, die Weite der Natur genießen“, weiß Heino Peters. Dabei, und das sei ihm zufolge das Besondere an dem rund dreieinhalb Kilometer langen Rundweg, durchwandere man gleich mehrere Naturzonen – angefangen vom Buchenwald über eine Schilfzone bis hin zu einem Fischotter-Biotop. Auch der Bürgermeister outet sich als großer Freund: „Das ist schon einmalig, was man hier auf engstem Raum alles sehen kann“, sagt Intelmann.

Einfach mal am Ortseingang ausruhen, vielleicht ein kleines Picknick abhalten – dank einer neuen Holzbank nebst Tisch ist das neben der Tafel möglich. © -

Eine gute Stunde müsse man beim strammen Durchwandern aber schon einplanen. Und schmunzelnd fügt er hinzu: „Wenn man an allen Stationen stehen bleibt, können es auch schon mal zwei sein.“ Ein Teil des Pfades, berichtet er, sei mittlerweile auch schon eine klassische Fahrradstrecke geworden. Ein schöner Ausgangspunkt sei der Standort unweit der Wümmebrücke seiner Ansicht allemal.

Holzbank lädt zum Verweilen ein

Ein Standort, welcher neuerdings auch mit rustikalem Mobiliar aufwartet – in Form einer Bank und einem Tisch aus Eichenholz. Beides hat Hans-Jochen Haase, der Leiter des Lauenbrücker Bauhofes, in Eigenleistung gefertigt. „Als er hörte, dass ich vorhatte, den Lehrpfad ein bisschen aufzufrischen, ist er gleich zu Werke gegangen“, erzählt Heino Peters. „Seit alles aufgestellt ist, habe ich dort wiederholt auch schon Leute sitzen sehen.“

Jochen Intelmann weiß: „Wenn Heino bei uns nicht das Wegenetz ,Rund um Lauenbrück‘ angeschoben hätte, dann hätten wir das Ganze heute nicht.“ Das kann Britta Bollenhagen nur bestätigen: „Vieles hier trägt seine tolle Handschrift!“

Das hört der Vorsitzende gerne, aber: „Ich glaube, dieses Projekt jetzt könnte nach insgesamt 14 Jahren, in denen ich in Lauenbrück wie auch in Stemmen aktiv war, auch mein letztes gewesen sein. Nicht, dass ich von jetzt auf gleich hinschmeißen möchte, ich bin ja noch für ein Jahr als Vereinschef gewählt, aber man ist ja auch nicht mehr der Jüngste.“ Ob es für ihn potenziell schon einen Nachfolger gibt? „Nein, das ist leider noch nicht der Fall“, sagt Peters kurz und knapp.