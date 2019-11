Viele Stars und ein sadistischer Zahnarzt

Inbrünstig und mit viel Gestik und Mimik setzten die Akteure Filmmusiken wie „Let the Sun shine in“ aus „Hair“ in Szene. Foto: Heyne

Vahlde – Wie schade – das alte Kino in Vahlde muss schließen. Aber vorher lässt Hausherrin Mimi es noch einmal mit alten Freunden krachen. Dass der fiktive Tummelplatz für Filmstars und -melodien nur für die Premiere der neuen Revue des gemischten Chors „Klangfarben“ in Leuenroths Gasthof mit allerlei Filmpostern zum Kinofoyer umfunktioniert wurde, tat der musikalischen Sause keinen Abbruch.

Ebenso bunt wie die Bühnenspots ist das Repertoire aus der Filmgeschichte, die die elf Frauen und vier Männer mit ansteckender Begeisterung, stimmigen Kostümen vom Anzug bis zum Abendkleid und Kapot-Hütchen und flotten Choreografien (Anni Ruhland) auf die Bühne bringen. Von der Langnese-Werbung „Like Ice in the Sunshine“, standesgemäß vor dem Hauptprogramm, über Klassiker wie „Probier‘s mal mit Gemütlichkeit“ aus dem Dschungelbuch oder „Que sera“ aus einem Hitchcock-Thriller – die mit einer lockeren Rahmenhandlung verbundenen Melodien sind allesamt Ohrwürmer. Und so manch einer der gut 70 Zuschauer hat nicht nur Lust mitzuträllern, sondern tut sich keinen Zwang an.

Spannend wird es in Mimis Kino, als sich Stars wie Doris Day (Anne Cordes) ein Stelldichein geben. Ihr Geständnis, gern einmal Bond-Girl gewesen zu sein – was ihr Hausfrauenimage leider verboten habe –, beschert dem Publikum das hinreißende James-Bond-Solo „For your Eyes only“. Schon ihr solistischer Mut, ganz abgesehen von ihrem schauspielerischen Talent und einer Prise Sex-Appeal rechtfertigt die überbordende Publikumsreaktion. Dem steht Kurt Bornstein als sadistischer Zahnarzt in nichts nach. Der kann Steve Martin, der diese Rolle im Remake von „Little Shop of Horrors“ verkörpert hat, durchaus das Wasser reichen. Ebenfalls über sich hinaus wächst Susanne Brust im Gospel „Oh Happy Day“.

Neben den für Hobbysänger erstaunlichen musikalischen Leistungen ist es wohl die Freude an der temporeichen Präsentation, die den Funken schon früh auf die Zuschauer überspringen lässt.

Eine von ihnen ist Renate Röttgers: „Beeindruckend, besonders, dass sie völlig selbstverständlich auch auf Englisch und sogar Französisch singen“, findet die Neuenkirchenerin, die das Ensemble unter Leitung von Martina von Ahsen bereits mit dem dritten Programm erlebt. Einer der wenigen deutschen Titel ist sogar ein eigener Text, den die „Stubenälteste“ Almut Kogge in einer schlaflosen Nacht zu Monty Pythons „Always look on the bright side“ auf den Abend umgedichtet hat.

Der nimmt dann entsprechend auch ein rosiges Ende – mit vier erklatschten Zugaben und der Aussicht, die „Klangfarben“ mit der kurzweiligen cineastischen Hommage noch einmal am Samstag, 23. November, um 20 Uhr in der Grundschule Lauenbrück (Schülerweg 3) erleben zu dürfen. Auch dann ist der Eintritt frei, Spenden sind willkommen. Im Februar 2020 wird die Revue in Scheeßel und Schneverdingen wiederholt. hey