Viel Wind um Solar- und Windflächen der Samtgemeinde Fintel

Von: Judith Tausendfreund

Teilen

Die Samtgemeinde hat viel Platz für Solaranlagen. © Tausendfreund, Judith

Eine Potenzialanalyse weist zahlreiche Flächen der Samtgemeinde Fintel als geeignet für die Gewinnung von Solarenergie aus. Allerdings müssen auch die Flächen, die für Windkraft benötigt werden, noch berücksichtigt werden.

Lauenbrück – Das Thema erneuerbare Energien bewegt Verbraucher und Politiker gleichermaßen. Dies ist schon seit Jahren so, zurecht in Anbetracht des Klimawandels. Seitdem der Beginn des Ukrainekriegs eine Energiekrise ausgelöst hat, wird das Thema mit mehr Energie denn je angegangen.

Auch die Samtgemeinde Fintel ist keine Ausnahme. Im letzten Jahr beauftragte sie das Planungsbüro MOR mit der Erstellung einer Potenzialflächenanalyse für Photovoltaik-Freiflächenanlagen. Kerstin Oesterling, Architektin und Stadtplanerin, stellte die Analyse nun im Bauausschuss vor. Im Ergebnis identifizierte sie einige Flächen, die sich ganz besonders gut eignen würden. Das ist innerhalb der Samtgemeinde ein Flächenkorridor direkt an der Bahnlinie in Riepe. Es handelt sich um Flächen, die nicht innerhalb eines Vorbehaltsgebietes für die Landwirtschaft liegen. An zweiter Position liegen Flächen, die auch an der Bahnlinie und innerhalb der oben genannten Vorbehaltsflächen liegen. Weiter benannte sie etliche Flächen, die in verschiedenen Abstufungen ebenfalls grundsätzlich das gewünschte Potenzial mitbringen. In Zahlen ausgedrückt weist der erste Entwurf der Analyse Gunstflächen in einer Größe von insgesamt 460 Hektar aus. Dabei werden 110 Hektar als besonders geeignet angesehen, da sie in einem Korridor direkt an der Hauptverkehrsachse, also der Bahntrasse, liegen und sowohl baurechtlich als auch fördertechnisch passen.

Neben diesen zentralen Ergebnissen brachte die Fachfrau zahlreiche weitere Informationen mit. Das hohe öffentliche Interesse, welches eben inzwischen mit den erneuerbaren Energien verbunden ist, führt zu ständigen Weiterentwicklungen und auch neuen Erkenntnissen. „In den kommenden Tagen kommt zusätzlich noch die Windkarte des Landkreises heraus – diese spielt in der gesamten Planung dann auch eine Rolle“, erklärte Bauamtsleiter Stefan Raatz. „Wir haben das vorbereitet, aber noch sind die Daten der Windkarte in unserer Analyse nicht enthalten“, gab auch Oesterling an. „Sie haben relativ viel Potenzialfläche“, fasste sie ein wesentliches Ergebnis ihrer Untersuchung zusammen. Die grundlegende Frage, die von der Samtgemeinde noch zu beantworten sei, wäre: „Wo wollen Sie ihre Grenze setzen?“ Auch von einer Goldgräberstimmung sprach sie. „Es gibt in dem ganzen Bereich sicherlich viele Investoren, aber man muss es steuern“, forderte sie die Politiker auf.

Schon bis zum Jahr 2030 will die Bundesregierung laut ihrem „Erneuerbare-Energien-Gesetz“ bis zu 80 Prozent des Stroms durch eben diese Energien erzeugen. Daher gilt seit diesem Jahr, dass förderfähige Anlagen auf einem Korridor 500 Metern längs von Schienenwegen und Autobahnen entstehen dürfen. Der früher notwendige 15 Meter breite Freihaltestreifen darf entfallen. Das ist nur eine von mehreren neuen Regeln, die Oesterling den Ausschussmitgliedern vorstellte. Nicht nur auf der Bundesebene, auch auf Landesebene greifen in Zukunft Flächenvorgaben, die den Vorgaben ähneln, die aktuell vor allem mit Blick auf Windanlagen diskutiert werden. So verlangt das Niedersächsische Klimaschutzgesetz, dass mindestens 0,47 Prozent der Landesfläche für die Nutzung von solarer Energie ausgewiesen wird. Für die Samtgemeinde Fintel, die eine Fläche von etwa 12 230 Hektar ausweist, bedeutet das knapp 60 Hektar Fläche als Mindestfläche. Möglich ist aber dank der guten Voraussetzungen offensichtlich eben viel mehr. „Es ist die Entscheidung der Politik, festzulegen, wie viel wir entwickeln wollen“, erklärte sie. Eine Steuerung der Flächennutzung sei zur Vermeidung von unkontrollierter Entwicklung notwendig, auch das erläuterte sie.

Windkraftkarte des Landkreis wird noch berücksichtigt

Auch für Windkraftanlagen müssen die Gemeinden Flächen ausweisen. © Tausendfreund

Jürgen Rademacher (CDU) schlug anschließend vor, dass man abwarten solle, bis die Windkarte da ist. Danach könne man über die ganze Sache komprimiert entscheiden. „Auch sollten erst mal die ganzen Dachflächen, die man mit Solaranlagen bestücken könnte, überprüft werden“, ergänzte er. Da läge viel Potenzial, welches man nutzen könne. Auch andere Ausschussmitglieder stellten noch ergänzende Fragen. Samtgemeindebürgermeister Sven Maier stellte fest, dass am Ende ein entsprechender Kriterienkatalog Sinn machen wird. Merten Lüdemann (CDU) regte an, zum Thema eine interfraktionelle Besprechung zu organisieren, diese Idee fand Zustimmung. Allerdings nicht bei allen. Denn Lauenbrücks Bürgermeister Jochen Intelmann (SPD), der als Besucher der Sitzung teilnahm, kritisierte, dass der Weg der Samtgemeinde hin zur Solarenergie auf diese Art und Weise zu lang dauern werde.

Die Sitzung wurde kurz formal geöffnet, um den Austausch zu ermöglichen. „Da muss Schwung drauf, worauf warten wir noch?“ fragte Intelmann. Michael Sablotzke (SPD) hingegen verwehrte sich gegen die Eile. „Wir haben Zeit, wir haben kein Druck“, betonte er. Die Investoren würden etwas von der Samtgemeinde wollen, nicht umgekehrt. „Lass uns lieber einmal mehr reden, bevor wir uns in die Wolle kriegen“, so Sablotzke. Anschließend ging es noch kurz um das Geld, welches die Gemeinde perspektivisch mit den Solarflächen einnehmen kann. Auch wurde thematisiert, dass das Thema im Grunde ein Haushaltsthema sei. Raatz wies die Politiker jedoch daraufhin, dass es zunächst einmal gar nicht um das Geld gehe, sondern eben um die gesetzliche Verpflichtung, diese Flächen zur Verfügung zu stellen.