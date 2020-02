Schwarzer Weg: Gemeinde Lauenbrück will Fördertopf anzapfen

Versuch macht klug

+ © Warnecke Der Schwarze Weg in Lauenbrück soll vollumfänglich ausgebaut werden. © Warnecke

Lauenbrück – Eines ist so sicher wie das Amen in der Kirche: Der Schwarze Weg in Lauenbrück wird ausgebaut – und zwar im ganz großen Stil. Auch wenn die Anwohnerschaft sich nach wie vor gegen das rund 640 000 Euro teure Vorhaben sperrt, hält die Gemeinde an ihrem schon Ende 2014 politisch beschlossenen Vorhaben fest. Eine aufwendige Sanierung sei nach der Beurteilung der Anwohner gar nicht von Nöten. Viele sind nicht bereit, die mit der Maßnahme zu erwartenden Anliegerbeiträge zu zahlen.