Vermögen aufgelistet

Kämmerer stellt teilgeprüfte Eröffnungsbilanz der Samtgemeinde Fintel vor

+ Kämmerer Friedhelm Indorf (r.) mit dem Ratsvorsitzenden Rüdiger Bruns (SPD). Foto: Warnecke

Lauenbrück - Von Lars Warnecke. Was ist die Samtgemeinde Fintel wert? Ein Blick in die Eröffnungsbilanz verschafft zumindest eine gewisse Ahnung davon. Dabei handelt es sich um die Aufstellung des kommunalen Vermögens, in die auch alle Besitztürmer eingerechnet werden, kurz Aktiva genannt, und der Kapitalstruktur, Passiva. Ob Kapitalrücklage, Gewinnrücklage, Reinvermögen oder Liquidität – angesichts dieser und weiterer Fachbegriffe aus der Finanzwelt stand den Mitgliedern des Finteler Samtgemeinderates jetzt doch so manches Fragezeichen im Gesicht. Weil der Gesetzgeber in Hannover den Kommunen ein neues Rechnungswesen verordnet hat, durften sich die Politiker nun mit der Samtgemeinde-Bilanz beschäftigen. Genau genommen tat dies Kämmerer Friedhelm Indorf, der dem Gremium die Eckdaten des, wie er betonte, vorläufigen Zahlenwerks vorstellte. Demnach habe das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises aufgrund der im Rathaus noch nicht gänzlich eingepflegten Zahlen zunächst nur eine Vorprüfung vorgenommen. „Wir werden das in den nächsten vier Wochen aber komplett eingebucht haben und dem Landkreis dann zur Endprüfung geben“, so Indorf. Von einer wesentlichen Verschiebung zu den von ihm präsentierten aktuellen Werten sei später indes nicht auszugehen. „Wir reden hier vielleicht von ein paar Hunderttausend Euro, nicht aber von Millionen.“