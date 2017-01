Verein kann auf treue Mitglieder bauen

Fintel - Bei der Jahreshauptversammlung ließ der erste Vorsitzende des Schützenvereins Fintel, Martin Wiechern, das vergangene, erfolgreiche Jahr Revue passieren. Er bedankte sich vor allem bei jenen Mitgliedern, die mit großem Engagement die kleinen Aufgaben teilweise schon jahrelang erledigen würden, beispielsweise das Austragen von Einladungen sowie die Hilfe bei handwerklichen Arbeiten, wie im vergangenen Jahr bei der Dachreparatur. Zwar sei der traditionelle Königabend gut besucht gewesen, allerdings wünsche er sich bei Veranstaltungen wie dem Kreisschützenfest und dem Fintau-Wümme-Pokalfest künftig eine größere Beteiligung, wandte er sich an die Anwesenden. Auch kam Wiechern auf das Schützenhaus zu sprechen. Da hier einige Verträge demnächst auslaufen würden, forderte er die Grünröcke auf, sich bis zur Herbstversammlung Gedanken über die Zukunft der Liegenschaft zu machen. „Gebraucht werden das Haus und alle Räumlichkeiten allemal und dringend“, befand der Schützenchef.

Mit der Präsidentennadel in Silber zeichneten Herbert Clemens, Vizepräsident des Kreisschützenverbandes, und Martin Wiechern Margret Renken aus. Heiner Hagemann wurde mit der Ehrennadel in Gold für 50 Jahre treue Mitgliedschaft geehrt sowie für 40-jährige Mitgliedschaft Kurt Jost, Giesela Ostermeyer, Ingo Ruschmeyer, Martin Ruschmeyer und Uwe Vagt. Die Ehrennadeln in Silber gingen für 25-jährige Vereinstreue an Harry Boelter, Horst Schmidt, Wolfgang Auerswald, Frank Haage und Ernst Poltrock. Für besondere Verdienste im Schützenverein erhielten Dietmar Röhrs, Torsten van Tilborg und Stefan Boelter die Vereinsnadel in Bronze. Zu Ehrenmitgliedern wurden Herta Rogge und Ulrich Ostermeyer ernannt.

Erneut bestätigten die Schützen bei den Wahlen zum Vorstand Ingo Ruschmeyer als stellvertretenden Vorsitzenden. Ebenso bestätigten sie als Fahnenbegleiter Kai Schmidt, Lars Ruschmeyer, Werner Rogge, Faruk Delic und Joachim Schier, als Schießwarte Karl-Heinz Jürges, Frank Brockmann, Stephan Patschull, Karin Rook, Heiko Rook und Steffen Ruschmeyer sowie als Gruppenleiterin Marlene Müller im Amt.

Für den Festausschuss wurden neu Felix Holsten, René Galonska, Kai Schmidt und Lars Ruschmeyer bestätigt. Als Kassenprüfer rückte Werner Kahlke nach. - hr