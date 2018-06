Lauenbrück - Von Marie Detlefsen. Höhepunkt zum Ende einer jeden Schulzeit ist die Abschlussfeier, bei der feierlich die Zeugnisse überreicht werden. 46 Absolventen der Fintauschule Lauenbrück durften diese am Donnerstag in der vollbesetzen Aula freudig entgegennehmen.

Zehn von ihnen erreichten den Erweiterten Sekundar I-Realschulabschluss, der sie zum Besuch der gymnasialen Oberstufe berechtigt. Zwölf Abgänger schafften den Realschulabschluss, zehn den Sekundar I- und 13 den „normalen“ Hauptschulabschluss. Ein Schüler erreichte den Abschluss im Förderbereich.

Mit Freude und Stolz hielten die Absolventen ihre Schulabschlusszeugnisse in den Händen. „Das ist große Klasse! Passenderweise kann es gar nicht besser sein, wir haben Sommeranfang, draußen scheint die Sonne und ein hervorragendes Hurricane-Festival um die Ecke steht vor euch“, lobte Rektor Frank Lehmann die Schüler.

+ Die Klasse 10b der Fintauschule. © Detlefsen

Er stellte vor allem die Klassen- sowie Abschlussfahrten in den Mittelpunkt seiner Rede. Diese hätten zum starken Klassenzusammenhalt beigetragen und stellten ein besonderes Ereignis in der Schullaufbahn eines jeden Schülers dar, vor allem weil solche Fahrten nicht in jeder Schule eine Selbstverständlichkeit seien.

Lehmann blickte aber auch freudig in die Zukunft und lobte das Engagement der Absolventen, die sich nun neuen Herausforderungen stellen. Sei es das Ziel eines erweiterten Abschlusses wie dem Abitur, ein Studium oder anderen Zukunftsplänen.

+ Zum Abschied hatten sich die Schüler in Schale geworfen. © Detlefsen

Nach der Zeugnisübergabe wurden einige Jugendliche noch besonders geehrt. Dazu zählten mit Jonnie Bellmann, Marli Pauli, Mareike Melkau, Celin Dürr und Jana Schönkantis Schüler, die besondere schulische Leistungen erbracht haben. Die beiden besten Schüler ihres Jahrgangs bekamen eine goldene Ehrennadel: „Jonas erreichte einen Schnitt von 1,6, während sich Rebecca über einen Notendurchschnitt von 1,8 freuen kann sowie über eine besondere Ehrung ihrer musikalischen Fähigkeiten“, so Lehmann.

Aber auch die Schüler sprachen in verschiedenen Vorträgen, Reden und einem kleinen selbst geschnittenen Video ihren Dank an die Lehrer aus, die sie in all den Schuljahren begleitet haben. Abgerundet wurde die Feierlichkeit durch das musikalische Engagement der Vorklassen sowie ein Auftritt der Schulband.