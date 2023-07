Vahlde beschließt ersten Nachtragshaushalt

Von: Judith Tausendfreund

Der alte Kirchweg in Richtung Scheeßel soll gepflegt werden, vor allem Radfahrer wird das freuen. © Tausendfreund

Nicht nur der Nachtragshaushalt wurde in der Ratssitzung beschlossen, auch der Ausbau der Krippe und die Sanierung einiger Wirtschaftswege war Thema im Dorfgemeinschaftshaus.

Vahlde – Die Gemeinde Vahlde hat den ersten Nachtragshaushalt für dieses Jahr beschlossen. Aus diesem Anlass – allerdings gab es auch sonst noch einige andere wichtige Themen – traf sich nun der Gemeinderat im Dorfgemeinschaftshaus. Eine Zusammenfassung.

Verbesserte Haushaltsituation

Clemens Mahnken, Kämmerer der Samtgemeinde Fintel, kennt die Gründe für den Nachtragshaushalt: „Im Mai haben wir einen Steuerbescheid vom Finanzamt erhalten.“ Zunächst war die Freude groß, denn nach diesem ersten Bescheid hätte der Gemeinde eine etwas größere Summe Geld zugestanden. Ein zweiter Bescheid dämpfte die Euphorie – es stellte sich heraus, dass Vahlde sich die Rückzahlung mit anderen Gemeinden teilen muss. Dennoch: Die ordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt erhöhen sich um 39 600 Euro, die Haushaltssituation wird dadurch geringfügig verbessert. „Es ist eine gute Verbesserung, das Defizit wird gemindert“, so Mahnken. In Zahlen ausgedrückt: Das bisherige Defizit des Ergebnishaushalts vermindert sich von 57 100 Euro um 11 600 auf jetzt 45 500 Euro. Zusammen mit den außerordentlichen Erträgen ergibt sich ein Gesamtüberschuss von 42 300 Euro. Einstimmig stimmten die Ratsmitglieder dem Beschluss zu. Ebenfalls einstimmig beschlossen die Politiker, den Jahresabschluss 2013 zuzustimmen und den damaligen Bürgermeister Jürgen Rademacher (CDU) zu entlasten. Rademacher war anwesend und nahm die Entlastung zur Kenntnis.

B-Plan für die ehemalige Brennerei

Seit Jahren nutzt die Familie vom Zirkus May die ehemalige Brennerei in Benkeloh. Das Gelände befindet sich in Privatbesitz. Sowohl der Eigentümer als auch die betroffene Familie wollen, dass der Zirkus dort ein dauerhaftes Zuhause findet. Allerdings muss hierfür ein Bebauungsplan erstellt werden, auch muss ein städtebaulicher Vertrag abgeschlossen werden. „Die PGN wird diesen B-Plan erstellen, die Kosten trägt der Eigentümer, daher müssen wir den städtebaulichen Vertrag mit ihm abschließen“, erklärte Vahldes Bürgermeister Tobias Koch (SPD). Sowohl die Gemeinde Vahlde als auch die Samtgemeinde Fintel sehen dem Vorhaben positiv entgegen, die Kosten wolle man aber eben nicht tragen. Beiden Vorhaben, sowohl dem Abschluss des Vertrags als auch die Erstellung des B-Plans, wurde einstimmig zugestimmt.

Sanierung von Wirtschaftswegen

Gleich drei Wirtschaftswege im Vahlder Umland sollen noch in diesem Jahr saniert werden. Es handelt sich um den Alten Kirchweg, der von Benkeloh nach Scheeßel führt. Weiter geht es um den Immenbuschweg und den Weg An der Fintau, beide führen in Richtung Fintel und teilweise auch auf den Nordpfad Haxloher Erde. Asphaltiert werden sollen die Wege nicht. Stattdessen hat der Rat beschlossen, dass die beiden letztgenannten Wege durchgefräst werden sollen, der Kirchweg soll neu geschottert werden. 10 000 Euro will die Gemeinde für die Maßnahme ausgeben.

Straßenbeleuchtung im Fokus

Es ist dunkel im Gebiet der Gemeinde, da sind sich alle Beteiligten einig. Teilweise lag das in den letzten Monaten an rausgesprungenen Sicherungen und an kaputten Glühbirnen. Eine Laterne wurde zudem beschädigt, der Verursacher muss den Schaden noch beheben. Erneuern oder erweitern will der Rat die vorhandenen Straßenlaternen allerdings aktuell aus Kostengründen nicht. Stattdessen soll noch im August eine Kontrolle aller Laternen erfolgen. Koch versprach, sich um das Thema zu kümmern.

Photovoltaik-Anlagen und Wärmenetz

Die Ausweisung von Flächen, um diese dann für die Gewinnung erneuerbarer Energien zu nutzen, ist auch in Vahlde ein großes Thema. „Die Potenzialflächenanalyse ist jetzt raus, aber teilweise auch schon wieder überholt“, so Koch. Entsprechende Flächennutzungspläne und deren Änderungen müssten ohnehin auf Samtgemeinde-Ebene passieren. „Letztlich profitieren wir auch davon, die Einnahmesituation der Gemeinden ist ausgeschöpft“, wies er auf einen finanziellen Aspekt hin. Mehrere Flächeneigentümer waren vor Ort, die Ratssitzung wurde an der Stelle formal geöffnet. Gemeinsam thematisierten alle Beteiligten die Sache, ohne einen Beschluss zu fassen. „Wir stehen den erneuerbaren Energien positiv entgegen, aber es muss nicht wieder zu einem Wildwuchs kommen, wie es vergleichbar bei den Biogasanlagen war“, fasste Koch das Thema am Ende zusammen.

Die Kinderkrippe erhält einen Anbau. © Tausendfreund

Anbau für die Kinderkrippe

15 Kinder werden in der Vahlder Krippe betreut und diese benötigen einen ausreichenden Schlafplatz. Die jetzigen Räumlichkeiten sind nicht zufriedenstellend, daher ist jetzt ein Anbau geplant. Sowohl der Gemeinderat als auch die Samtgemeinde bewerten die Idee als positiv, so Koch: „Das ist eine tolle Krippe, da wird genau richtig investiert.“ 50 000 Euro sind hierfür vorgesehen.

Feuerwehrbedarfsplan wird erarbeitet

Hannes Lohmann (WG Vahlde), Vorsitzender des Feuerwehrausschusses der Samtgemeinde Fintel, erläuterte den Sachstand in Sachen Feuerwehrbedarfsplan. „Für Vahlde muss ein neues Feuerwehrhaus und ein neues Auto her“, stellte er fest. Die Zusammenlegung mit Fintel stehe noch im Raum. „Für Vahlde sieht es aber gut aus“, kündigte er vorsichtig eine Richtung an. „Ich halte den Neubau für Vahlde für unabdingbar“, bezog Koch zu diesem Thema Stellung.

Das Feuerwehrhaus in Vahlde ist schon älter. © Tausendfreund