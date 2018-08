„Unser Wasser ist sauber und soll auch so bleiben“

Fintel - Die Frage einer jungen Mutter habe den Stein ins Rollen gebracht: Kann ich meinem Baby bedenkenlos Leitungswasser zu trinken geben? Bürgermeister Wilfried Behrens, dem diese Frage auf einer vergangenen Gemeinderatssitzung gestellt worden war, habe darauf zunächst keine Antwort gehabt. Dadurch sei die Idee entstanden, umfassende Informationen über die Qualität des Leitungswassers in Landkreis Rotenburg bereitzustellen, erklärte er. Damit war der Grundstein gelegt für die Infoveranstaltung zum Thema „Unser Leitungswasser“, die am Montagabend im Gasthof Röhrs stattfand.

Hauptredner auf der von der SPD-Samtgemeindefraktion organisierten Veranstaltung war Volker Meyer, Geschäftsführer des Wasserversorgungsverbandes Rotenburg-Land (WVV). Und dessen Vortrag machte deutlich, wie viel man über das hiesige Leitungswasser wissen kann – und wie viel man bisher noch nicht wusste.

Meyer klärte zunächst über den Grundriss des Verbandsgebietes des WVV auf, der für die Wasserversorgung von 65 000 Menschen verantwortlich sei. Das vom WVV geförderte Grundwasser komme hauptsächlich aus der Rotenburger Rinne. Dabei handelt es sich um ein eiszeitliches Rinnensystem, das riesige Mengen an Grundwasser in sich führt. Der ganze norddeutsche Bereich sei durchzogen von solchen eiszeitlichen Rinnen, die Rotenburger Rinne verlaufe nördlich und südlich des Großraumes Rotenburg. Der WVV filtere das von dort geförderte Wasser nur zweimal, so Meyer. „Unser Wasser ist sauber und das soll auch so bleiben – deshalb müssen wir gut darauf aufpassen.“ Aufpassen, sagt er, müsse man vor allem auf die Verschmutzung des Grundwassers durch Nitrat und Pflanzenschutzmittel.

Besonders in Niedersachsen, wo es sehr viel Viehzucht gebe, sei zu viel Stickstoff im Umlauf. Um dieser Verschmutzung entgegenzuwirken, gebe es zahlreiche Gesetze, die Meyer in seinem Vortrag erklärte. Wasserrahmenrichtlinien, Grundwasserrichtlinien, Wasserhaushaltsgesetz, Grundwasserverordnung – ziemlich viel sei da zu beachten. Wichtig für die Landwirtschaft sei aber vor allem die neue Düngeverordnung, die auch die hohe Stickstoffbelastung durch Biogasanlagen miteinbeziehe. Meyer sprach von einer „neuen Zeitrechnung des Düngerechts“. Obwohl die neue Düngeverordnung eine sehr viel stärkere Kontrolle der Landwirte vorsieht, schien sie bei den anwesenden Landwirten positiv angenommen zu werden. Zwar kämen durch die Investition in neue Technik und Umstellungen zum Teil hohe Kosten auf die Landwirte zu. Doch bei den Zuhörern herrschte weitgehend Einigkeit über die Notwendigkeiten von Wasserschutz.

Die ausführliche Dokumentation sei zwar ein schwieriges Feld für die Landwirte. „Aber wir sind auf einem sehr guten Weg – wenn alles eingehalten wird. Schwarze Schafe gibt es überall“, meldete sich einer der Zuhörer zu Wort. Auch Meyer zeigte sich erfreut über die gute Zusammenarbeit mit der Landwirtschaft. Wichtig sei es, das Thema ernst zu nehmen und weiter im Gespräch zu bleiben, schließt er. Wilfried Behrens sprach ebenfalls von Zusammenarbeit und betonte, dass die Samtgemeinde als Mitglied des Verbandsausschusses des WVV ein Auge darauf habe, was im Verband passiere. Nur durch das gemeinsame Wirken von Wasserversorgungsverband, verantwortungsbewussten Landwirten und Politik könne die Qualität des Leitungswassers im Landkreis weiterhin sichergestellt werden – sodass auch ein Baby dieses Leitungswasser weiterhin bedenkenlos trinken kann. J jro