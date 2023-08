Unruhe in Fintels Dorfmitte

Von: Judith Tausendfreund

Guido und Peggy Kruse betreiben den Gasthof Fintel seit einem guten dreiviertel Jahr, im Vorfeld haben sie ein Konzept erarbeitet. © Tausendfreund

Der Finteler Gasthof, vormals Gasthof Röhrs, auch mal Heidjers Genussküche genannt, sollte in diesem Jahr zum neuen Treffpunkt im Ort werden. Doch die Kündigung des Pachtverhältnis steht im Raum, die Zukunft der Gaststätte ist ungewiss.

Fintel – Es sollte eine Erfolgsgeschichte werden. Guido Kruse und seine Frau Peggy übernahmen im September 2022 den Gasthof Fintel – und zwar mit viel Elan und einer großen Mannschaft. Sieben Mitarbeiter, viele tausend Euro Investitionen, ein ausgearbeitetes Konzept – all das sollte dazu dienen, die Gaststätte erfolgreich zu führen. Doch inzwischen pfeifen es in Fintel die Spatzen vom Dach: Die Zukunft des Hauses ist ungewiss. Viele Gerüchte sind im Dorf zu hören, alle drehen sich um die Frage, wie es weitergehen wird.

Pächter haben ein schwieriges Erbe übernommen

Das Haus, welches sich in der Dorfmitte befindet und über hundert Jahre alt ist, gehörte ursprünglich Jutta und Herbert Petersen. Die Familie wollte den Betrieb 2019 einstellen und die mehr als 100 Jahre alte Gaststätte aus Altersgründen verkaufen. Um das Haus für das Dorf zu erhalten, wurde die Genossenschaft „Dorfmitte Fintel“ gegründet. 2020 ging der Verkauf über die Bühne. Die Genossenschaft, bestehend aus mehr als 200 Finteler Einwohnern, wurde Eigentümer und machte sich sogleich auf die Suche nach einem Pächter. Im Oktober 2020 wurde ein Vertrag mit Denny Thoms geschlossen. Drei Wochen später hieß es Lockdown – der Pächter hatte durch die Pandemie schlechte Startbedingungen und musste am Ende Insolvenz anmelden. Auch Thoms hatte damals investiert, den Hof „Heidjer Genussküche“ benannt, Mitarbeiter gesucht und gefunden. Doch die Einnahmen reichten einfach nicht aus – somit war die Zukunft der Dorfmitte wieder unklar. Die Genossenschaft blieb bei der Idee, einen Gasthof für Fintel anbieten zu wollen. Demnach wurde ein neuer Pächter gesucht. Dies dauerte damals schon recht lange. Schon im April 2021 war bekannt, dass ein neuer Pächter gesucht wird, erst im Herbst 2022 konnten alle Beteiligten einen Erfolg vermelden. Der Vertrag mit den Kruses wurde geschlossen, beide Seiten schienen mehr als zufrieden zu sein.

Die Eisdiele gehört inzwischen auch zum Gasthof, momentan sorgt das Wetter eher nicht für Zuspruch. © Tausendfreund

Ernüchterung ist eingetreten

Doch nun, ein dreiviertel Jahr später, ist bei den Pächtern offensichtlich Ernüchterung eingekehrt. In einem intensiven Gespräch, welches sie mit unserer Zeitung geführt haben, legen die beiden dar, warum sie nicht zufrieden sind. Details wollen sie nicht veröffentlicht sehen, denn inzwischen haben sie den Pachtvertrag gekündigt und lassen sich anwaltlich vertreten. „Das Restaurant läuft sehr gut“, betont Guido Kruse, ihm fehlt das zusätzliche Geschäft im Saal. Sowohl er als auch seine Frau blicken auf jahrzehntelange Gastronomieerfahrung zurück. Die beiden wissen, wie man in der Branche erfolgreich arbeitet, doch hier vor Ort scheint das Kind in den Brunnen gefallen zu sein. Allerdings betonen beide, dass sie gesprächsbereit sind.

Die Inneneinrichtung ist modern und einladend. © Tausendfreund

Das sagt der Vorstand der Genossenschaft

Hans-Hermann Ruschmeyer, Claus Aselmann und Steffen Florin als Vorstandsmitglieder Genossenschaft „Dorfmitte Fintel“ bestätigen die Kündigung des Pachtvertrags durch die Familie Kruse zum Ende September dieses Jahres. „Die Pächter haben uns erklärt, dass sie aus wirtschaftlichen Gründen und auch, weil sie keine Akzeptanz in Fintel finden, kündigen“, erklärt Ruschmeyer. Allerdings hätten gewerbliche Mietverträge in der Regel eine fünfjährige Laufzeit. Im Vertrag sei als erste Möglichkeit einer Kündigung Ende September des nächsten Jahres, also zum Herbst 2024, festgehalten. „Wir wollen die Angelegenheit, die wir bedauern, so einvernehmlich wie möglich gestalten“, betont er weiter. Der Vorstand sei bereit, die Pächter auch schon zu einem früheren Zeitpunkt aus dem Vertrag zu entlassen, sofern sich ein Nachmieter findet. „Wir haben Verständnis für die Lage der Kruses“, ergänzt Florin, der auch betont, dass er vom gastronomischen Know-how der beiden überzeugt ist. Das Essen schmecke hervorragend, „die beiden können das“. Ein gemeinsames Gespräch zwischen den Pächtern und dem Vorstand der Genossenschaft hat stattgefunden, viele Details wurden besprochen – dennoch ist noch nicht klar, wie sich der weitere Verlauf gestalten wird. Sowohl Ruschmeyer als auch Aselmann und Florin betonen, dass sie die Kruses als Pächter behalten würden. Sollte es zu keiner Einigung kommen, wird die Genossenschaft sich auf die Suche nach einem neuen Pächter machen – in der Hoffnung, im dritten Anlauf dann einen dauerhaften Betreiber zu finden.