Autofahrerin erfasst Kind: Achtjähriger schwer verletzt

Bei einem Unfall in Lauenbrück ist ein achtjähriges Kind von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Die Autofahrerin erlitt einen Schock.

Lauenbrück - Zu dem Unfall kam es am Mittwoch gegen 14 Uhr in der Bahnhofstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der achtjährige Junge die Straße in Höhe der Einmündung Schülerweg an der Fußgängerampel mit seinem Rad überqueren.

Dabei wurde er vom Auto einer 33-jährigen Fahrerin erfasst. Das Kind wurde schwer verletzt und im Rettungswagen in das Rotenburger Diakonieklinikum gebracht. Die Autofahrerin erlitt einen Schock.

Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 2.000 Euro. Während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme wurde die Bahnhofstraße gesperrt, teilt die Polizei mit.

