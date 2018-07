Auto überschlägt sich mehrfach: Fahrerin leicht verletzt

Fintel - Eine gehörige Portion Glück hatte am Montag eine Autofahrerin, die sich mit ihrem Auto bei Fintel mehrfach überschlagen hatte: Trotz des Abflugs von der Straße erlitt sie nur leichte Verletzungen.

Aus am Dienstag noch ungeklärter Ursache war der 36-Jährige aus Fintel am Montagvormittag auf der Kreisstraße 211 zwischen Fintel und Ostervesede verunglückt, heißt es in einer Meldung der Polizei.

Ihr VW Golf kam demnach nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrere Male im Seitenraum. Dort blieb der Wagen schließlich auf dem Dach liegen.

Nach ihrer Bergung durch die Ersthelfer wurde die Verunglückte mit einer Verletzung am Arm in das Rotenburger Diakonieklinikum gebracht. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf 5000 Euro.

kom