Umfrage in Helvesiek zeigt Interesse an Nahversorgungskonzept

Von: Judith Tausendfreund

Teilen

Die Bäckerei in Helvesiek – seit Ende Januar 2023 werden hier keine Brötchen mehr gebacken. © Tausendfreund

Die Zukunft der Nahversorgung, wie kann sie in Helvesiek aussehen? Der Gemeinderat hat hierzu eine Umfrage erstellt. Die Ergebnisse ermutigen, allerdings ist noch unklar, wie es mit der Initiative weitergeht.

Helvesiek – Das Thema Nahversorgung bewegt die Helvesieker ganz offensichtlich. Ein Indiz für das Interesse vor Ort: Die auffallend zahlreichen Besucher, die den beiden jüngsten Ratssitzungen im Gebäude der alten Schule beiwohnten. Auch diesmal waren wieder einige Helscher gekommen, um die Ratsthemen – unter anderem eben die Sache mit der fehlenden Nahversorgung – vor Ort mitzuverfolgen.

Vor allem Ratsherr Alexander Quast (WG Helvesiek) kümmert sich schon seit über einem Jahr um die Idee, eventuell einen „Mini-Supermarkt“ im Ort zu errichten. Um diese Idee zu realisieren, müssen sich allerdings ausreichend viele Einwohner in der Sache engagieren. Ein solcher Markt lohnt sich nur, wenn es entsprechende Nachfrage im Ort gibt.

Im April diesen Jahres beschloss der Rat Helvesiek daher, diesbezüglich eine Umfrage zu initiieren. Quast setzte diese federführend um und nun liegen die Ergebnisse vor. 120 Bürger haben an der Umfrage teilgenommen, knapp 50 Haushalte beteiligten sich. Der Ort Helvesiek wird von etwa 880 Einwohnern bewohnt. „Ganz unabhängig von den eigentlichen Ergebnissen kamen durch unsere Umfrage in jedem Fall einige gute Anregungen zusammen“, freute sich Bürgermeister Merten Lüdemann (WG Helvesiek) auf der Sitzung über das Feedback aus dem Ort. Immerhin 27 Haushalte würden sich eine Nahversorgung im Ort begrüßen. 17 Haushalte wären auch bereit, diese mitzugestalten. Und 29 Haushalte würden eine solche Idee auch finanziell unterstützen. „Es wären also mehr Einwohner bereit, das Projekt finanziell zu unterstützen als es Einwohner sind, die de facto ein solches Angebot brauchen“, so Quast.

Fahrender Händler ist bislang nicht allen bekannt

„Es kam allerdings auch der Einwand, dass unser fahrender Händler, Uwe Maas, möglicherweise noch nicht allen Einwohnern ausreichend bekannt ist“, so Lüdemann weiter. Quast wies ergänzend darauf hin, dass dieser Händler zwar für die Nahversorgung hilfreich ist, aber zum Beispiel für Menschen, die eher ungewöhnliche Arbeitszeiten haben, also zum Beispiel nachts arbeiten, keine Alternative darstellt. Das wiederum wäre mit dem auch ins Gespräch gebrachten Modell eines Online-Supermarkts, der 24 Stunden offen wäre, anders. Der Bürgermeister erklärte wiederum, dass der ein oder anderem beim Einkaufen auch das persönliche Gespräch sucht. Das fehle beim Online-Supermarkt. Quast gab an, dass es viele verschiedene Anbieter gibt, die Konzepte für kleine Supermärkte in kleinen Ortschaften anbieten – es müsse am Ende nicht zwingend die ins Gespräch gebrachte Bremer myEnso Supermarkt GmbH sein. „Die Bandbreite ist groß.“

„Wie machen wir jetzt weiter?“, formulierte Lüdemann anschließend die entscheidende Frage. Er selber habe nicht die Zeit, sich intensiv mit der Sache zu befassen. Er würde es aber begrüßen, wenn zum Beispiel Quast die Initiative noch weiter in der Hand halten würde. „Der Bedarf ist ja eigentlich da. Aber das bedeutet nicht, dass der Supermarkt morgen schon da stehen muss“, so Lüdemann. Helmut Oetjen (WG Helvesiek) schlug vor, dass man auch die Bevölkerung noch einmal ansprechen könnte. So könnte man dafür werben, dass sich mehr Menschen um die Idee kümmern. Lüdemann schlug vor, dass sich möglicherweise auch ein ortsansässiger Verein für die Idee begeistern könnte.

Am Ende einigten sich die Ratsmitglieder auf folgendes Vorgehen: Alle Einwohner erhalten jetzt noch einmal eine Rückmeldung mit den Ergebnissen der durchgeführten Umfrage. Gleichzeitig erhalten alle auch die Information, dass Uwe Maas seit vielen Jahren als fliegender Händler aktiv ist und man bei ihm so allerlei bestellen kann. Und nicht zuletzt werden die Helscher in diesem Schreiben noch einmal angesprochen werden, ob sie sich selbst in der Sache engagieren wollen.