Umbau nimmt Form an

Arbeiten Berliner Straße/Schwarzer Weg gut im Zeitplan

+ Bauausschutzvorsitzender Wolfgang Rosenbrock (l.) behält den Überblick über die Baustelle.

Lauenbrück - Von Mariè Detlefsen. Seit Anfang September zeigt die Berliner Straße in Lauenbrück eine Besonderheit – sie verläuft an einer kurzen Strecke einspurig. Dort wird nämlich das Dreieck zwischen der Einmündung des Schwarzen Weges in die Berliner Straße umgebaut. Nach etwa drei Wochen liegen die Arbeiter gut im Zeitplan.