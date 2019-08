Den Überblick behalten

Lauenbrücker Rat beschließt Liegenschaftskataster

+ Das Liegenschaftskataster für Lauenbrück kommt. Mit ihm erhofft sich die Politik unter anderem, notwendige Erhaltungs- oder Reparaturarbeiten frühzeitig zu erkennen. Foto: Warnecke

Lauenbrück - Von Hannes Ujen. Einem Antrag der CDU-Fraktion über die Erstellung eines Liegenschaftskatasters widmeten sich die Mitglieder des Lauenbrücker Gemeinderats am Montagabend im Rathaus. „Mit diesem Kataster möchten wir uns einen Überblick über die gemeindeeigenen Liegenschaften verschaffen“, erläuterte CDU-Ratsherr Horst Milbrodt in der Sitzung. „Das ermöglicht ein regelmäßiges Monitoring, welches mindestens einmal jährlich durch den Fachausschuss beziehungsweise Rat erfolgen sollte.“ So könne man frühzeitig notwendige Erhaltungs- oder Reparaturarbeiten erkennen und entsprechende Maßnahmen vorbereiten. Des Weiteren, so Milbrodt, könnten notwendige Finanzierungen rechtzeitig in den Haushalt eingestellt werden und somit der Werterhalt von Gebäuden und Mietobjekten langfristig gesichert werden. Außerdem könnten dadurch regelmäßige Anpassungen von Pacht und Mieteinnahmen gewährleistet werden.