Trostspender aus der Luft

Lauenbrücker Hobbyflieger Julian von Bothmer setzt mit Herzchenflug ein Zeichen

+ Mit der Aktion möchte der Hobby-Flieger sich bedanken.

Lauenbrück – Anderen etwas Gutes tun in der heutigen Situation – mit diesem Gedanken beschäftigt sich auch den Lauenbrücker Julian von Bothmer. Und das nicht erst, seit sein Bruder Stephan, seines Zeichens Stummfilmpianist in Berlin, vor gut einer Woche per Livestream im sozialen Netzwerk Instagram ein Wohnzimmerkonzert gegeben hat. „Was aber kann ich konkret tun, um die Menschen zu erfreuen?“, fragte sich der Familienvater. Aus dieser Überlegung heraus erwarb der Hobby-Pilot von einem Bekannten ein Banner mit drei roten Herzen. „Damit hatte ich immer schon mal geliebäugelt, eigentlich hatte ich mir das Projekt zum Hurricane-Festival vorgenommen“, so der Immobilienmakler. Nun schien ihm der rechte Moment gekommen. So zog er kürzlich zwei Stunden lang mit dem Ultraleichtflugzeug seine Runden über Lauenbrück, Scheeßel, Zeven, Rotenburg, Sottrum und Sittensen, „um den Menschen etwas Mut zu machen und ihnen vielleicht ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern, vor allem aber auch, um mich bei all denen zu bedanken, die derzeit ihr Bestes für die Gemeinschaft geben: Pfleger, Ärzte und Kassierer“.