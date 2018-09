Lauenbrücker Flohmarkt: Trödel, Tand und Raritäten

Mehr als 300 Stände

+ © Ujen Das hat sich gelohnt: Amy nimmt zwei neue Freunde aus Plüsch mit nach Hause. © Ujen

Lauenbrück - Von Hannes Ujen. Tausende Besucher strömten am Samstag wieder zum Lauenbrücker Flohmarkt entlang der Bahnhofstraße. Die 34. Großveranstaltung in Folge bot den aus der gesamten norddeutschen Region angereisten Schnäppchenjägern wieder eine Riesenauswahl an Trödel, Tand und Raritäten. An den rund 300 Verkaufsständen fanden sie fast alles, was sie eventuell gebrauchen könnten, von A wie Abendkleid bis Z wie Zinkwanne.