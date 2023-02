Trabis in Lauenbrück und Sittensen: Oft belächelt, aber mit großen Fans

+ © Bonath Stolzer Trabi 601-Eigentümer ist David Jarchow aus Sittensen. © Bonath

Thomas Hecht und David Jarchow haben eine besondere Leidenschaft: Sie fahren gerne Trabi. Wenn sie im Landkreis unterwegs sind, sind die Reaktionen der Passanten positiv.

Lauenbrück/Sittensen – Hellblaue Karosserie, weißes Dach mit Gepäckträger, amtliches Kennzeichen BRV –XX 601, links am Heck ein ovales DDR-Nationalitätszeichen: Es ist Wochenende, David Jarchow tuckert langsam mit lautem Motor von seinem Wohnort Sittensen über Hamersen, Helvesiek in Richtung Lauenbrück zu seinem Freund Thomas Hecht. Wer an diesem Sonnabendmorgen schon auf den Beinen ist und den vierrädrigen Exoten vorbeifahren sieht, reibt sich vielleicht sogar die Augen: Ein Trabi, ein Zweitakt-„Plastebomber“ mit Frontantrieb, als „Volkswagen“ der DDR in Zwickau bei VEB Sachsenring gebaut.

Mehr als drei Millionen Trabis verließen bis zur Wende die Montagebänder. Volkswagen aus Wolfsburg oder Audi, vom Komfort her viele Plätze besser als der Trabi, verdrängten in Ostdeutschland die „Rennpappe“, so ein anderer Trabi-Spitzname, von den Straßen. Die viel belächelten und oft verspotteten Trabis mit der Kunststoffaußenkarosserie und der spartanischen Ausstattung erleben seit einigem Jahren eine Renaissance. Seit Anfang vergangenen Jahres waren in Deutschland noch 39 342 Trabis angemeldet, 1 169 mehr als noch im Jahr zuvor.

Der Kreis der Trabi-Fans – der große Renner ist das Modell „Trabi 601“ – wächst kontinuierlich. Waren in der wirtschaftlich schwachen DDR diese Kleinwagen noch heiß begehrt und betrugen die Lieferfristen bis zu zehn Jahre, so sind für manche autobegeisterte Bundesbürger dies unter anderem Gründe neben dem „normalen“ Auto einen Trabi zu kaufen. Allerdings unbedingt mit Originalbauteilen – von der Stoßstange bis zu den Blinkern, Felgen und Radkappen. Alles muss stimmen, und das kann teurer werden, als der eigentliche Gebrauchtwagen, der nach längerem Suchen schließlich per Zeitungsanzeige gefunden wurde.

Für andere ist der Trabant einfach ein Schrauberprojekt oder ein witziges Auto, ein Hingucker, den relativ wenige Autoliebhaber in ihrer Garage stehen haben. Und für manche Ostdeutsche, die nach der Wende in den Westen umgesiedelt sind, lässt der Trabi einen Hauch Heimat wach werden. So mag es auch beim 37-jährigen David Jarchow gewesen sein, der als Sechsjähriger aus Eisenhüttenstadt in Brandenburg mit seinen Eltern nach Sittensen umsiedelte.

Der gelernte Kfz-Mechatroniker, der heute als Maschinenführer und Produktionsmitarbeiter einer Sittensener Firma arbeitet, erfüllte sich vor zehn Jahren seinen großen Wunsch und kaufte sich für 500 Euro seinen ersten Trabi, damals noch mit dem Kennzeichen ROW – D 601.

Seinen Freund, den 34-jährigen Fahrzeugbaumeister Thomas Hecht aus Lauenbrück, den er wieder einmal besuchte, lernte er beim Herbstmarkt in Sittensen kennen. Nachdem der „Trabi-Funke“ auf Hecht übergesprungen war und er sich einen Trabant gekauft hatte, machten die beiden Männer regelmäßig Spazierfahrten kreuz und quer durch den Landkreis Rotenburg.

Die Reaktion der Leute? Die beiden erinnern sich: „Die Menschen haben sich einfach gefreut, besonders diejenigen, die aus dem Osten stammen. Haben wir an Tankstellen gehalten und den 24 Liter fassenden Tank im Motorraum mit Kraftstoff im Mischungsverhältnis 1:50 – auf fünf Liter Benzin kommen 100 Milliliter Zweitaktöl – gefüllt, dann wurden wir von anderen Autofahrern immer wieder gefragt: ,Ist der wirklich aus Pappe?‘“

Die gemeinsamen Spazierfahrten in ihren Trabis, Karosseriefarbe weiß und hellblau, sind vorbei. Der 1,92-Meter-Mann Thomas Hecht: „Ich hatte auf dem kleinen harten Fahrersitz zunehmend Probleme mit meinen Rückenschmerzen.“ Die Begeisterung für den Trabi sowie allem drum und dran ist bei Hecht und Jarchow, der vor rund vier Jahren seinen zweiten, jetzigen Trabi in hellblau mit weißem Dach über das Internet in Kirchwalsede gekauft hat, geblieben.

Regelmäßige Treffen der beiden Freunde Hecht und Jarchow gehören selbstverständlich zum Teil dem Erinnern an die gemeinsame Zeit mit den Trabis, den unfall- und pannenfreien Fahrten durch den Landkreis Rotenburg. Dazu eine Menge Fachsimpelei und der Rat, unbedingt zwei Nylonstrümpfe oder einen Schlips mitzunehmen, um beim Riss des Keilriemens eine notdürftige Kühlung des 26-PS-Motors zu gewährleisten.

David Jarchow, der sich kürzlich neue, helle Sitzbezüge für seinen 34 Jahre alten Trabi gekauft hat, um seinen Eltern oder seine Freundin bei Bedarf mit mehr Chic zum Einkaufen zu fahren, überlegt, ob die Trabi-Fans des Kreises Rotenburg sich in einem Verein organisieren sollten.