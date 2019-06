Referent beim „Ländertag-Gottesdienst“ kommt extra aus Afrika

Fintel – Wenn am Sonntag der Gottesdienst für Lore Blattmann ein ganz besonderer zu werden verspricht, so liegt das nicht nur daran, dass der „Ländertag-Gottesdienst“ in der Scheune von Familie Reinke in Benkeloh begangen wird. Alle zwei Jahre findet hier das Format statt, das früher als „Missionsfest“ von den inzwischen verstorbenen Eltern aus den Reihen des Kirchenvorstands ins Leben gerufen wurde. Die Grundidee: Einen Gast einladen, der von der Ausübung des Glaubens in einem anderen Land berichtet, also „mal über unsere Dörfer hinaus über den Tellerrand blicken“, wie Blattmann es formuliert.

Bei der Planung der kommenden Auflage erinnerte sie sich an einen Studienkollegen, der an „ihrer“ Universität in Bochum über Psalm 239 („Und die Nacht wird leuchten wie der Tag“) promoviert hatte. „Jean Prosper Agbagnon saß eigentlich immer in der Bibliothek und recherchierte“, erinnert die Wahl-Fintelerin sich. Irgendwann sprach sie den jungen Mann aus Togo an. Beim gemeinsamen Kaffee berichtete der humorvolle Afrikaner von so mancher Skurrilität, die er – unter anderem bei seiner Arbeit mit Jugendlichen oder beim Aufenthalt in einem Nonnenkloster auf einer Rheininsel bei Bonn gemacht hatte. Dieser Blick eines Menschen mit anderer kultureller Prägung von außen auf die deutsche Kirche fasziniert sie.

Kurzerhand lud Blattmann den ehemaligen Kommilitonen per Mail ein. Der sagte gern sein Kommen zu. Was sie nicht wusste: Agbabnon wohnt seit einem halben Jahr nicht mehr in Bonn, sondern wieder in seiner Heimat Togo. Nichtsdestotrotz lässt er es sich nicht nehmen, eigens für seinen Vortrag über seine westafrikanische Heimat anzureisen. „Das passt ganz gut, dann kann er auf dem Rückweg gleich einige Exemplare seiner inzwischen gedruckten Habilschrift mitnehmen – auf dem Postweg sei das schwierig“, freut sich Blattmann. Gespannt und zugegebenermaßen etwas aufgeregt ist sie nicht nur, weil sie sich von dem Pastor, der exzellent Deutsch spricht und mit seinem Humor und Charisma besonders auch Kinder und Jugendliche in seinen Bann schlage, sondern auch, weil zum ersten Mal ein katholischer Vertreter zu Gast ist. „Auch von daher könnte es spannend werden.“

Ebenfalls ein Novum: die musikalische Umrahmung, die erstmals von einem Projektchor und dem Kinderchor gemeinsam mit modernen Liedern bestritten wird. Parallel zum Vortrag gibt es ein Kinderprogramm, in dem die jüngsten Besucher an verschiedenen Spielstationen das Leben in Togo ganz praktisch erfahren können. Ehrenamtliche stellen übrigens die kostenlose Verköstigung mit Imbisswagen und einem XXL-Salatbüfett.