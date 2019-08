Tödlicher Unfall auf Bauernhof: Anbaugerät erfasst Dreijährigen

Ein dreijähriger Junge ist bei einem Arbeitsunfall in Fintel tödlich verletzt worden. Er wurde von einem Anbaugerät erfasst.

Fintel - Zu dem Unfall kam es am Donnerstagnachmittag auf einem Bauernhof in Fintel. Nach bisherigen Erkenntnissen verlegte ein 58-jähriger Landwirt gegen 15.30 Uhr mit einem Traktor samt Anbaugerät eine Silofolie auf der geschnittenen Silage.

Arbeitsunfall in Fintel: Kind stirbt am Unfallort

Laut Polizeiangaben war der dreijährige Junge unbemerkt in den Arbeitsbereich gelaufen. Dort wurde er von dem Anbaugerät erfasst und so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort starb.