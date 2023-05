Thomas Lichte aus Lauenbrück hilft Demenzerkrankten und ihren Angehörigen

Von: Judith Tausendfreund

Teilen

Thomas Lichte, hier in der Rotenburger Innenstadt, engagiert sich für Betroffene von demenziellen Erkrankungen und deren Angehörige. © tausendfreund

Der Lauenbrücker Professor Dr. Thomas Lichte ist Vorstandsvorsitzender des Rotenburger Vereins „DemenzNetz“ und hilft Demenzerkrankten und ihren Angehörigen.

Lauenbrück – In Lauenbrück kennen viele Einwohner Professor Dr. Thomas Lichte, Jahrgang 1951, als ihren früheren Hausarzt. Kein Wunder, Lichte hat bis Ende 2019 in „seiner“ Hausarztpraxis in der Lindenstraße praktiziert. 35 Jahre lang war er hier tätig. Seine Frau Christiane Lichte war als Zahnärztin direkt neben der Hausarztpraxis sogar 37 Jahre aktiv.

Im Herbst 2021 hat sie die Praxis aufgegeben, ihr Mann konnte seine Praxis an eine Nachfolgerin übergeben.

So ganz zur Ruhe gesetzt hat sich Thomas Lichte allerdings nicht. Der Facharzt für Allgemeinmedizin, Psychotherapie und Palliativmedizin ist nach wie vor an der medizinischen Fakultät des Universitätsklinikum Magdeburg tätig, „denn ich bin der einzige Landarzt, der auch Professor ist“, berichtet er. In Magdeburg hat er ein Projekt entwickelt, welches bei den Studierenden das Interesse am Hausarzt-Beruf gerade in ländlichen Bereichen wecken soll.

Leitlinien für pflegende Angehörige

Doch auch im Landkreis Rotenburg, in der Stadt Rotenburg selbst, aber auch in Scheeßel und in der Samtgemeinde Fintel ist er aktiv. Denn Lichte ist Vorstandsvorsitzender des Rotenburger Vereins „DemenzNetz“. Neben ihm sind dort Olaf Abraham, Pflegedirektor im Agaplesion Diakonieklinikum Rotenburg, und Astrid Schwarze-Bruns im geschäftsführenden Vorstand.

Nach Lauenbrück kam der gebürtige Hannoveraner zufällig. „Meine Frau kommt aus Hamburg, ich aus Hannover, Lauenbrück passte für uns beide gut“. Nicht ganz so zufällig begann das Thema Demenz den Mediziner im Laufe der Jahre immer mehr zu interessieren. Denn zum einen hat er die Krankheit im eigenen Umfeld erlebt, zum anderen hatte er an der Universität den Lehrbereich „Alter Mensch“ übernommen.

Lichte hat Leitlinien für pflegende Angehörige, unter anderem von Menschen mit demenziellen Erkrankungen entwickelt. „1995 haben wir die erste Version geschrieben“, erinnert er sich an die Anfänge. Für die Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin hat er eine entsprechende Patienteninformation entwickelt. Viele weitere Aktivitäten mit Blick auf die, wie er selber sagt, schwierige Krankheit hat er unternommen. Unter anderem wurde 2017 der Verein „DemenzNetz“ gegründet. Das Thema ist nach wie vor mehr als aktuell.

Die Situation wird häufiger bemerkt

„Wir haben inzwischen nicht mehr Menschen, die an Demenz erkranken. Aber die Situation wird häufiger bemerkt, auch weil man aufmerksamer geworden ist“, schildert er seinen Eindruck. Hinzu kommt, dass die Gesellschaft älter wird – auch dies führt zu einer Zunahme an Erkrankungen, die sich im Umfeld der Demenz abspielen. Grundsätzlich sei das Thema inzwischen enttabuisiert, man nehme die Krankheit schneller wahr.

Mit dem Verein einhergehend hat Lichte mit seinen Mitstreitern ein Netzwerk aufgebaut. Es geht um Beratung, um Gespräche, um Kontakte, die helfen. Auch um Austausch geht es. Dabei organisiert der Verein mehrere größere Veranstaltungen im Jahr, aber auch einen kleinen Gesprächskreis, der in jedem Monat am ersten Dienstag stattfindet. Diese Treffen können auch mal klein sein: Mal sind es zwei, mal fünf Menschen, die kommen. Mal erscheinen sie alleine, mal mit ihren Angehörigen. „Oft geht es darum, Probleme zu besprechen“, sagt Lichte. Die Motivation zu helfen, die treibt ihn an: „Ich möchte Werbung für die Sache machen, weil ich den Menschen helfen will“, sagt er.

Als schwierig umschreibt er die Krankheit, weil sie sehr komplex ist. Oft stehen Ängste im Raum. Wie geht es weiter, welche Belastung kommt auf mich zu, welche Hindernisse müssen überwunden werden, welche Fragen geklärt werden? Diese Themen beschäftigen die Betroffenen. Auch innerfamiliäre Rollen verändern sich. Der starke Vater, der starke Ehepartner wird plötzlich schwach, der jeweils andere Partner fühlt sich verantwortlich für das Wohlergehen der gesamten Familie. Es geht auch mal um „Beziehungskisten“, wie er es nennt. Diese Veränderungen belasten.

„Oft, nicht immer, haben die Angehörigen mehr Angst als die Erkrankten“, schildert er eine weitere Erfahrung. Im Rahmen der Gesprächskreise wird beraten. Hinweise auf andere Hilfestellungen werden gegeben. „Es ist manchmal auch eine kleine Psychotherapie“, schildert er. Dieser Punkt sei gar nicht unwichtig, denn eine wirkliche Therapie zu bekommen, sei sehr schwierig. Auf etwa 15 Psychotherapeuten schätzt der Mediziner, der im kleinen Rahmen auch als Psychotherapeut tätig ist, die Anzahl seiner Kollegen, die im Landkreis aktiv sind.

Die Gesprächskreise dienen auch als Ideenschmiede, ohne große Tabus werde dort geredet. Denn das Feld der demenziellen Erkrankung ist eben breit gestreut. „Das hört nicht bei der vergessenen Herdplatte auf“, weiß Lichte. Alle beratenden Teilnehmer dieser Runden sind ehrenamtlich aktiv und versuchen so, die Betroffenen zu entlasten. „Es ist wichtig, vor Ort Angebote zu machen, im Kleinen hat das auch eine entlastende Funktion für die Angehörigen“.

Es geht auch mal um Tagespflege und die Möglichkeiten, die die Tagespflege sowohl für Erkrankte als auch für Angehörige bieten kann. Niemand geht freiwillig in die Tagespflege. Wer dort aber mal reinschnuppert, geht oft im Anschluss gerne dorthin, da es alle Beteiligten entlastet. „Wir haben hoch qualifizierte Pflege in Fintel von Heike Schwabe, auch in Helvesiek und an anderen Orten im Landkreis gibt es sehr gute Angebote“, betont Lichte. In Lauenbrück sind ebenfalls speziell ausgebildete Fachkräfte aktiv. Daneben gibt es ehrenamtliche Demenzhelfer, ähnlich wie es auch Hospizhelfer gibt.

Tanzcafé am 1. Juni

Es gibt viele Möglichkeiten, um mit der Krankheit umzugehen. Doch vieles muss individuell ausprobiert werden, auch das ist eine Erfahrung des Mediziners. Schon die Diagnose ist häufig keine einfache Angelegenheit, die Behandlung ist komplex. Dabei handelt sich dennoch oft um ernste Krisensituationen. „Immer wieder ist auch einfach kein Geld für ein Pflegeheim da“, benennt er ein weiteres Problem, welches seiner Meinung nach zunimmt.

Es gebe noch vieles mehr zum Thema zu sagen – auch deshalb bietet der Gesprächskreis Rotenburger „DemenzNetz“ in diesem Jahr noch einige Termine an. So wird es am 1. Juni endlich wieder ein Tanzcafé im Agaplesion Haus Stadtgarten, Glockengießerstraße 10, geben. Am 1. August findet ein Gesprächskreis in der Tagespflege „de ole School“, Hauptstraße 9 in Ahausen statt. Am 21. September bereitet der Verein sich mit einem Aktionstag auf den Weltalzheimertag vor. Weitere Infos rund um den Verein und entsprechende Ansprechpartner gibt es auf der Internetseite www.rotenburger-demenznetz.de.