Tempo 30 in der Bahnhofstraße?

+ Noch haben die Verkehrsteilnehr auf der Bahnhofstraße Vorfahrt. Ob das so bleibt, wird geprüft. Foto: lw

Lauenbrück – Eines stellte Jochen Intelmann gleich klar. Er selbst, der Bürgermeister, halte Tempo 30 in der Lauenbrücker Bahnhofstraße nicht für erforderlich. Eine solche Herabsetzung hatte ein Anlieger der Straße, in der neben der Berliner Straße und dem Heidhorn noch als einziges im Ort mit 50 km/h gefahren werden darf, aber in einem Antrag gefordert. Falls der Rat tatsächlich der Meinung sei, man müsse über Tempo 30 nachdenken, komme die Gemeinde aber nicht um einen Ortstermin mit dem Straßenverkehrsamt des Landkreises und der Polizei herum, stellte der SPD-Mann in der jüngsten Ratssitzung in Aussicht. Beide Instanzen würden sich in diesem Fall selbst ein Bild machen wollen, ob eine Reduzierung, auf ganzer Länge oder nur im begrenzten Rahmen, gerechtfertigt sei oder nicht. „Wie der Landkreis mir aber schon mitgeteilt hat, habe die Bahnhofstraße aufgrund des beidseitigen Fuß- und Radweges und ihrer Breite den Charakter einer Durchfahrtstraße – vor diesem Hingrund müsste man schon gute Gründe finden, um dort auf Tempo 30 hinunterzugehen.“