Survival-Abenteuer zwischen Fintel und Vahlde

Fintel/Vahlde - Von Jana Rosebrock. „Raus in den Wald – rein ins Abenteuer“: Unter diesem Motto hatte die Finteler EC-Jugend („Entschieden für Christus“) am Mittwoch wieder ein Ninja-Turtles-Geländespiel auf die Beine gestellt. Dabei hieß es, mit dem Bus ins Ungewisse gefahren zu werden und zu Fuß wieder in Fintel anzukommen. Irgendwie. Insgesamt sechs Stationen hielten dabei Aufgaben zum Lösen bereit. Auch unsere Mitarbeiterin stützte sich ins Vergnügen. Ein Erfahrungsbericht.

Gemeinsam mit meiner Gruppe stolpere ich durch den Wald. Brennnesseln, Matsch und Bäche stören uns schon lange nicht mehr, seit wir bereits kurz nach dem Startschuss in den ersten Bach gesprungen sind. Was sich anfühlt wie ein Survival-Camp irgendwo in tiefer Wildnis, findet in Wirklichkeit irgendwo zwischen Fintel und Vahlde statt. Etwa 70 Teilnehmer kämpfen sich in 14 Gruppen durch die Natur.

Im Gepäck eine Karte der Umgebung, ein Zettel mit Aufgaben und ein Bleistift. Das Ziel: Möglichst viele der auf der Karte eingezeichneten Stationen anzulaufen, die Fragen und Aufgaben auf dem Zettel zu erfüllen und vor allem möglichst unsichtbar zu bleiben. Und das ist vermutlich die größte Herausforderung beim Geländespiel.

Denn insgesamt fünf Sucher sind mit einem Auto, einem Quad, einem Motorrad und zu Fuß in dem Gebiet unterwegs, um Minuspunkte an jede Gruppe zu verteilen, die sie auf ihrem Weg entdecken. Also liegen wir, die zweite Station schon in Sichtweite, in einem kleinen Waldstück und beobachten den Sucher, der die Umgebung nach uns abscannt.

Gerade als die Luft rein wird, fällt einem Gruppenmitglied auf, dass es unseren Bleistift in der Fintau verloren hat. Das gibt am Ende Minuspunkte, und wir können unsere Fragen nicht mehr beantworten. Wir müssen also aus der Deckung auf den Sucher zulaufen und ihn nach einem neuen Stift fragen. Wir werden aufgeschrieben und bekommen unsere ersten Minuspunkte. Na toll. Auf den Stift passt ab jetzt jemand anderes auf.

An den Stationen können wir kurz ausruhen, müssen aber auch noch weitere Aufgaben erledigen. So ist bei einem Haltepunkt unser Geruchssinn gefragt, bei einem anderen unser logisches Denken und bei einem dritten unser Teamgeist. Wie wichtig die Zusammenarbeit ist, haben wir da schon im Wald gemerkt. Wir müssen uns einigen, wo wir langgehen, ob wir lieber über das offene Feld rennen oder einen sichereren Umweg in Kauf nehmen, und welche Taktik wir verfolgen. Bei unserem Team klappt das anfangs nicht so gut. Zum Glück muss die Gruppe nicht nur rechtzeitig im Ziel ankommen, sondern auch vollständig, sonst wäre einer von uns vielleicht immer noch im Wald.

Doch je näher wir dem Ziel kommen, desto mehr zeigt sich, wie wichtig jedes Gruppenmitglied für uns ist. Für die Aufgaben braucht es nicht nur Ausdauer und Orientierungssinn, sondern auch Allgemeinwissen und Kreativität.

Als wir nur kurz nach der Deadline in Fintel ankommen, haben wir fast alle Aufgaben einigermaßen erfüllt, wurden insgesamt dreimal gesehen und sind ziemlich dreckig, müde und hungrig, aber auch stolz auf unsere Gruppe. Im Haus der Begegnung hören wir eine kurze Andacht, essen Hot Dogs und Kartoffelsalat, bestaunen die trockenen Füße einiger Gruppen und die kreativen Kopfbedeckungen, die jedes Team anfertigen sollte und erfahren in der Siegerehrung, dass wir immerhin den sechsten Platz gemacht haben.

Zuhause, unter der warmen Dusche, muss ich daran denken, wie verrückt die Aktion für unbeteiligte Passanten ausgesehen haben muss, wenn wir uns scheinbar grundlos alle auf den Boden geworfen oder über ein Feld gerannt sind. Und wie viel Spaß es machen kann, sich in der Gemeinschaft unbemerkt durch die Wildnis zu schlagen – auch wenn diese nur zwischen Fintel und Vahlde liegt.